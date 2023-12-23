CHP’li İBB’nin göz yumduğu kaçak inşaatla ilgili pişkin savunma! Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı





Boğaziçi kanununa tabi olan Boğaziçi öngörünümündeki villan, yapılan kaçak yapılaşmanın fark edilmesi üzerine önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, daha sonra da Boğaziçi öngörünümünde asil sorumluluk sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından mühürlendi. Çifte mühre rağmen inşaatı durdurmayan Mahiroğlu, mühürleri sökerek bu kez villanın etrafını çelik konstrüksiyon ile çevreledi. Böylece villanın dış yapısını çelik konstrüksiyon içine alarak izinsiz inşaat faaliyetini sürdürdü.