CHP'li İBB'nin göz yumduğu kaçak inşaatla ilgili pişkin savunma! Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
Boğaz'daki villasını kaçak inşaat ile büyüten Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. CHP'li İBB'nin göz yumduğu kaçak inşaat ile ilgili Mahiroğlu, tadilatlar için izin gerektiğini bilmediğini iddia etti.
Halk TV patronu işadamı Cafer Mahiroğlu, Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi İshak Sokak'ta yer alan İzmirli Villaları Sitesi'ndeki Boğaz manzaralı villasında kaçak inşaat çalışmaları sürerken ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Halk TV patronu Mahiroğlu, kanalın sunucusu olan Ayşenur Arslan'ın önerisiyle aldığı öğrenilen villada geçtiğimiz yıl kaçak inşa faaliyeti başlattı. SABAH'ın olayı gündeme getirmesinin ardından bir süre faaliyetleri durduran Mahiroğlu, geçtiğimiz aylarda yeniden başladı. Mahiroğlu'nun bodrum, teras ve yapının ana iskeletinde yaptığı büyütmeler ile 300 metrelik villayı 600 metreye çıkardığı belirlendi.
Boğaziçi kanununa tabi olan Boğaziçi öngörünümündeki villan, yapılan kaçak yapılaşmanın fark edilmesi üzerine önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, daha sonra da Boğaziçi öngörünümünde asil sorumluluk sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından mühürlendi. Çifte mühre rağmen inşaatı durdurmayan Mahiroğlu, mühürleri sökerek bu kez villanın etrafını çelik konstrüksiyon ile çevreledi. Böylece villanın dış yapısını çelik konstrüksiyon içine alarak izinsiz inşaat faaliyetini sürdürdü.
İKİ SUÇ DUYURUSU
Mahiroğlu'nun villasına giden ekiplerin 14 Eylül'de bir tutanak daha tuttuğu, kaçak inşaat faaliyetlerinin tekrar tespit altına alındığı anlaşıldı. Tutanak ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 18 Eylül ve 13 Ekim'de iki ayrı suç duyurusu yapıldığı belirlendi.
SUÇUNU İKRAR ETTİ
Hakkında yapılan suç duyurusu üzerine ifade verdiği anlaşılan Mahiroğlu, binayı satın aldıktan sonra bina içerisinde güçlendirme amaçlı tadilatlar yaptıklarını, izin alınması gerektiğini bilmediğini iddia etti. Mahiroğlu'nun bu sözleri suçu ikrar olarak değerlendirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar alarmı! 1 metreyi aşacak! İl il uyarı yapıldı | 23-27 Aralık 2023
- AK Parti Aksaray belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Aksaray AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- Emeklilik için gün sayanlara müjde! 2 şartla 6 yıl geriye çekilecek! 48, 49, 50, 51 yaşında olanlar...
- AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Zonguldak AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Yozgat belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Yozgat AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- Ödeme tablosu yenileniyor! Asgari ücret zammı sonrası hepsi değişecek! İşsizlik maaşı, rapor ücretleri, 65 yaş aylığı, GSS prim borçları...
- Bankalar son dakika açıkladı! Yeni mevduat faiz oranları: 300.000 TL'nin 32 günlük getirisi hesaplandı!
- Ömer dizisine sürpriz transfer! Gönül Dağı'ndan gidişi yasa boğmuştu...
- Beşiktaş taraftarı 40 gün 40 gece bayram edecek! Sampiyonluk garantili teknik adama kancayı taktı!
- Faruk Demir kimdir? CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir kaç yaşında, aslen nereli?
- Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında, aslen nereli?
- Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya kaç yaşında, aslen nereli?