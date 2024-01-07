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81 ilde Çember operasyonu! 4 bin 853 firari yakalandı

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Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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81 ilde Çember operasyonu! 4 bin 853 firari yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2024 yılının ilk 4 günü 81 ilde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen Çember-10 operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 853 firarinin yakalandığını açıkladı.

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