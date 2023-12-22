Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu devletin yasağını tanımıyor! İBB’nin önünü açtığı kaçak villaya devam

Mahiroğlu hakkında suç duyurusu yapılan Türk Ceza Kanunu'nun 203. Maddesinde şöyle diyor: "Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır"

Yine Mahiroğlu hakkında bir başka suç duyurusunda ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapılması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu suç duyuruları ile ilgili işlem başlattığı öğrenildi.