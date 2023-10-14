Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasını Ayşenur Arslan bulmuş!

VİLLA SAHİBİ KOMŞULARI DA RAHATSIZ OLDU

Ayrıca İzmirli Villaları'nda 4 villa olduğu, bu villalardan 2 tanesinin tapusu olmadığı öne sürüldü. Bu villalarda oturanların ise Yahudi asıllı tekstilci Sami Erbaş, İstanbul Sanayi Odası Fahri Üyelerinden Kimya Mühendisi Güneş Üstündağ ile Rum asıllı Ayça Çakanışık'ın oturduğu belirtildi.

Ayça Çakanışık ile Sami Erbaş'ın villalarının tapusu olmadığı için Mahiroğlu'nun kaçak yapılaşmayı göz göre göre yapmasından rahatsız oldukları, tapularının olmadığının ortaya çıkacağından tedirgin oldukları aktarıldı. Ancak Çakanışık ve Erbaş'ın tapuları olmadığı için İmar Barışı'na başvurdukları ifade edildi.