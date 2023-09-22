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Haberler Galeri Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu villayı iki katına çıkardı! Şikayetlere rağmen İBB göz yumuyor

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu villayı iki katına çıkardı! Şikayetlere rağmen İBB göz yumuyor

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Sarıyer'de Boğaz manzaralı villasındaki kaçak inşaat çalışması tam gaz devam ediyor. Mahiroğlu'nun kaçak villasını adeta sil baştan yeniden yaptığı ortaya çıktı. Mahiroğlu'nun 5 oda 2 salon olan ve aslında 300 metrekare olan villayı 600 metrekareye çıkardığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 22.09.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 06:55
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Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu villayı iki katına çıkardı! Şikayetlere rağmen İBB göz yumuyor

Halk TV Patronu Cafer Mahiroğlu, Sarıyer Kireçburnu İsak Sokak üzerindeki İzmirli Villaları adlı sitedeki villasında kaçak inşaat çalışmalarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu villayı iki katına çıkardı! Şikayetlere rağmen İBB göz yumuyor

2020 yılında koronavirüsten vefat eden Hayri Kundura'nın sahibi Bahattin Yıldız'ın mirasçılarından 4,5 milyon dolara satın aldığı villada 90 metrekarelik alanın 100 metrekare daha genişletildiği ve üstü yeşil alan olan yerin altında büyük bir yemek odası ve salon yapıldığı öğrenildi.

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Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu villayı iki katına çıkardı! Şikayetlere rağmen İBB göz yumuyor

Mahiroğlu'nun 5 oda 2 salon olan ve aslında 300 metrekare olan villayı 600 metrekareye çıkardığı öğrenildi.

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Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu villayı iki katına çıkardı! Şikayetlere rağmen İBB göz yumuyor

BAKANLIK İNŞAATI MÜHÜRLEMİŞTİ

Villanın zemin altında 190 metrekareye çıkartılmasının ardından Cafer Mahiroğlu hızını alamadı ve 2022 yılında çatısı olmayan villaya kaçak kat çıktı.

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Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu villayı iki katına çıkardı! Şikayetlere rağmen İBB göz yumuyor

Yoğun şikayetlere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü, sorumluluğunda bulunan Boğaziçi Öngörünümündeki villaya müdahale etmekten kaçındı. Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl yerinde yaptığı denetimde kaçak inşaat faaliyetlerini durdurarak inşaatı mühürledi.