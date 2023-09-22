Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu villayı iki katına çıkardı! Şikayetlere rağmen İBB göz yumuyor

2020 yılında koronavirüsten vefat eden Hayri Kundura'nın sahibi Bahattin Yıldız'ın mirasçılarından 4,5 milyon dolara satın aldığı villada 90 metrekarelik alanın 100 metrekare daha genişletildiği ve üstü yeşil alan olan yerin altında büyük bir yemek odası ve salon yapıldığı öğrenildi.