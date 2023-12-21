İmamoğlu'nun göz yumduğu Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu durmuyor: Kaçak inşaatı bitirdi makyaja başladı!
İstanbul Sarıyer'de tüm hukuksuzluklara rağmen Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu, kaçak villasını büyük oranda bitirdi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koruması altında Mahiroğlu, havuzlu kaçak inşaatında ince işçilik aşamasına geçti.
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer Kireçburnu Mahallesi İsak Sokak'ta bulunan İzmirli Villaları adlı site içerisinde devam eden kaçak villa inşaatının son hali görüntülendi.
HAVUZA DİREKT AÇILAN KAPI
Mahiroğlu, kış bahçesi için villanın arkasında 80 metrekarelik yeni bir zemin kazısı yaptırdı ve villanın zeminin alt kısmındaki 190 metrekarelik alandan havuza direkt erişim sağlayan bir kapı açtırdı.
Havuz ile kaçak alanın birleştiği kısma da 1 metre genişlik boyunca ısı yalıtımı için strafor konuldu.
Ayrıca beton dökümü dahi yapılmadan çelik konstrüksiyon üzerine kapatılan boardex kaplama üzerine, kapı ve pencerelerin de açılmaya başlandığı görüldü.
KAÇAK ALANA KAPLAMA
Cafer Mahiroğlu, 2020 yılında koronavirüsten vefat eden Hayri Kundura sahibi Bahattin Yıldız'ın mirasçılarından 4.5 milyon dolara satın aldığı kaçak villada zemin altında yaptırdığı 190 metrekare genişliğindeki büyük alanın üzerini epoksi zemin kaplamayla kapattırdı.
Ses ve su kaçaklarının önlenmesi başta olmak üzere estetik görüntüsü ve dayanıklılığıyla bilinen epoksi zemin kaplamanın kaçak alana çatı görevi görmesi amacıyla yaptırıldığı öğrenildi.
İBB KAÇAĞA GÖZ YUMDU
Kaçak villayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Müdürlüğü ekipleri ve İBB'ye ait ekipler ayrı ayrı mühürlemişti. Mahiroğlu, iki mührü de sökerek kaçak inşaatını kamufle edip inşaat çalışmasına devam etti. 1 Eylül'de Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne kaçak inşaatın durdurulmasıyla ilgili yazı da yazılmıştı. Ancak İBB'nin kaçağa göz yumduğu öğrenildi.
ADLİYEDEN BİLİRKİŞİ İNCELEME YAPTI
Öte yandan çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine Cafer Mahiroğlu hakkında Boğaziçi öngörünümündeki alanda kaçak inşaat yaptığına ilişkin dava açıldığı ve geçtiğimiz cuma günü İstanbul Adliyesi'nde görevli bir bilirkişi heyetinin villa ve çevresinde inceleme yaptığı öğrenildi.
İPOTEKLİ SATIŞTAN PATRONUNU HABERDAR ETTİ
Mahiroğlu'nun kaçak yapısı hakkında da yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre önceki günlerde İçişleri Bakanlığı'na yönelik bölücü terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı sonrası skandal ifadeleri sonrasında evinde gözaltına alınan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan patronuna villayı önerdi.
Arslan'ın 5 yıl önce Sarıyer Kireçburnu İshak Sokak üzerinde bulunan İzmirli Villalarının karşısındaki apartmandan daire aldığı öne sürüldü, bölgeyi tanımasının ardından patronu Cafer Mahiroğlu'na villanın önceki sahibi olan Hayri Kundura'nın sahibi Bahattin Yıldız'ın vefat etmeden önce ticari olarak borçlandığı ve villanın da borçlara karşılık banka ipotekli olarak satışta olduğunu bahsetti.
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