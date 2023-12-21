İmamoğlu’nun göz yumduğu Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu durmuyor: Kaçak inşaatı bitirdi makyaja başladı!

İBB KAÇAĞA GÖZ YUMDU

Kaçak villayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Müdürlüğü ekipleri ve İBB'ye ait ekipler ayrı ayrı mühürlemişti. Mahiroğlu, iki mührü de sökerek kaçak inşaatını kamufle edip inşaat çalışmasına devam etti. 1 Eylül'de Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne kaçak inşaatın durdurulmasıyla ilgili yazı da yazılmıştı. Ancak İBB'nin kaçağa göz yumduğu öğrenildi.