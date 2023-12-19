CHP'li isim tüm belgeleri ortaya çıkardı! HALK TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun FETÖ bağı ifşa oldu
CHP içindeki birçok hukuksuzlukla ilgili ifşalarda bulunan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durarak değişimcilere karşı tutum alan CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan, bu kez de Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nu nedef aldı. Erdoğan, Mahiroğlu'nun, FETÖ'nün İngiltere'deki en güçlü yayın organı BizNet'e (BN) iki şirketinin reklamını verdiğini belgeleriyle açıkladı.
Giriş Tarihi: 19.12.2023
07:33 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
07:35
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi ve değişimcilere karşı tutum almasıyla bilinen CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Cafer Mahiroğlu'nun, İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 11 Eylül 1989 tarihli kararıyla Özdemir olan soyadını Mahiroğlu olarak değiştirdiğini belirten Erdoğan, "Halk TV'nin gerçek sahibinin ismi Süleyman Özen.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hollanda'da Spijkenisse'de yaşayan Özen, Dordrecht şehrinde 2005'ten beri bir kafe işletiyor. Hatta dönerleri çok meşhur. Şirketin tek sahibi olan Süleyman Özen, Cafer Mahiroğlu'nun eniştesi. Ayrıca ikinci eşinden baldızı Armağan Küçük hanımefendi YK Başkan vekili. Özetle Cafer Özdemir'in hiçbir yetkisi yok" dedi.
"MAHİROĞLU DİBE VURMUŞTU, BATMIŞTI"
İngiltere'de 'Select' isimli bir tekstil markasıyla bilinen Cafer Özdemir'in üzerine kayıtlı 3 şirket olduğunu ve bunların kayyum sürecinde olduğunu kaydeden Erdoğan, "Select markası geçtiğimiz yıllarda 18 şubesini kapattı. O yıllarda Cafer Özdemir çok ilginç biriyle tanıştı. İsmi; Elias Solomou. Ve bu kişiyle birlikte Caferelia adlı bir şirket kurdu. Bu kişi üzerine yurt dışında çok fazla kişiyle görüştüm ve ilginç bulgulara rastladım.
Elias Salomou sürecine döneceğim, ama öncesinde bazı önemli noktalara temas etmem gerekiyor. Cafer Özdemir (Mahiroğlu) 2018 yılında CVA'ya başvurdu. Bu şu anlama geliyor; "Company Voluntary Arrangement" yani şirketine kayyum atandı. 2019 Yılında süreç bitti. Ama Cafer Özdemir şube kapatmaya devam etti. Ayrıca bir diğer şirketi Rocaf Limited borç batağında (tekstil şirketi). Yani 2019 Yılında Cafer Özdemir dibe vurmuştu. Batmıştı" ifadelerini kullandı.
ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANMIŞ
2017 yılında Güney Afrikalı Naspers'ten Markafoni'yi 15 milyon dolara satın aldığını belirten Erdoğan, "Hatta daha fazla yatırım yapacaktı. Ama siteyi kapattı. Sırasıyla Select, Rocaf limited derken, İngilterede şirketlerine kayyum atanmış; batık bir iş adamı Cafer Özdemir (Mahiroğlu) en sonunda Elias Solomou ile tanışır ve Caferelium adlı emlak şirketini kurar. Bu 3 şirket Elias Solomou'nun ortağı olduğu şirketler.