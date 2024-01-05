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Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu için istenen ceza belli oldu! Boğaz'daki kaçak inşaatın hesabı soruluyor

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 05.01.2024 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
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Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu için istenen ceza belli oldu! Boğaz’daki kaçak inşaatın hesabı soruluyor

Boğaz’a nazır villasında kaçak inşaat yaptığı tespit edilen ve iki kez mühür kırarak kaçak inşaatını bitiren Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu hakkında ‘imar kirliliğine neden olma’ suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Mahiroğlu’nun 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Halk TV patronu iş insanı Cafer Mahiroğlu, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi'nde yer alan İzmirli Villaları Sitesi'ndeki Boğaz manzaralı villasında yaptığı kaçak inşaatla ilgili mahkemelik oldu. Mahiroğlu hakkında, "imar kirliliğine neden olma" suçu kapsamında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

USULSÜZLÜKLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ
İddianamede, Mahiroğlu'nun yaptığı kaçak inşaatla ilgili tüm ayrıntılar anlatıldı. Buna göre Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü görevlileri 15 Ağustos 2022 tarihinde Mahiroğlu'nun kaçak villa inşaatında kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, iskânlı ana yapının bodrum katına izinsiz ve ruhsatsız olarak 297 metrekare ilave alan yapıldığı tespit edildi. Bodrum kata ilave edilen bu alanın üst kısmı ise zemin kat seviyesinde teras olarak yapıldı.

Villanın çatısı da kaldırılarak 122.66 metrekarelik yeni kat ilave edildi. İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı bu tespitler doğrultusunda, Mahiroğlu'nun villası hem Boğaziçi İmar Müdürlüğü hem de İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince iki kez mühürlendi ancak Mahiroğlu kaçak yapılaşmaya devam etti. 300 metrekarelik villasını kaçak inşaatla 700 metrekareye çıkaran Mahiroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 18 Eylül ve 13 Ekim'de iki ayrı suç duyurusu yapıldı. İddianameye göre, ekiplerin mühür işleminden sonra 28 Kasım 2023'te 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Cafer Mahiroğlu, "Villa 2 yıldır adıma kayıtlıdır. Villayı yeni aldım.

Ben aldıktan sonra bina için yapılan resmi tetkiklerde binanın dayanıklı olmadığı tespit edilmiş. Bununla ilgili binaya aslına uygun olarak iyileştirme ve güçlendirme amaçlı tadilat yapılırken imara aykırılık tespit edilmiş" dedi. Projeye aykırı olan kısımları projeye uyumlu ve onaylı hale getirerek mührün kaldırılması için müracat yaptıklarını belirten Mahiroğlu, "Bu iş için de herhangi bir izin alınacağı hakkında bir fikrim yoktu. Ben işim icabı yurt dışına gidip gelen birisiyim. Yurt dışından geldiğimde yapı tatil tutanağı tutulmuş. Villamı mühürlenmiş vaziyette gördüm. Benim konu hakkında söyleyeceklerim bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

İMAR KİRLİLİĞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cafer Mahiroğlu'nun ifadelerinin suçunu kabul ettiğini gösterir nitelikte bulunduğu kaydedildi. Mahiroğlu'nun imar kirliliğine neden olma suçunu işlediği vurgulanarak 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki Boğaz manzaralı villasında gerçekleştirdiği kaçak inşaatla ilgili SABAH, Ağustos 2022'den itibaren birçok habere imza attı. Mahiroğlu'nun kaçak inşaatıyla ilgili her adımı takip eden SABAH'ın yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü ısrarlı yayınlar yargıyı ve bürokrasiyi harekete geçirdi. İki kez mühür kırarak kaçak inşaatı sürdüren Mahiroğlu, yaptığı hukuksuzluğun hesabını hakkında açılan davada verecek.

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