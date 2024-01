AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar: CHP kendini engizisyon mahkemesi zannediyor

"ATATÜRK FİLMİ KALDIRILINCA İLK TEPKİYİ BEN VERDİM"

Biz kimlik tartışmalarını yeterli olgunluğa ulaştırmadığımız noktalar var. Aslında çok mesafe kat edildi. Tarihçi, entelektüel şu tarafta durur, bu tarafta durur. Siz siyasi sorumluluk makamındaysanız dikkat etmeniz gereken yerler vardır. Sizin meşruiyetiniz bu değerlere ve anayasal düzene dayanır. Birisi demokratik hukuk devleti içerisinde Meclis'e gelmiş ama terör örgütünü savuyor. O zaman meşruiyetiyle ilgili kendi kendisini çelişkili duruma düşürür. CHP'nin yöneticileri, tabii ki CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı tenzih ediyoruz, bu vatandaşlarımızla ilgili bir tartışma değil. O gece sukunetli, birleştirici, bütünleşme mesajları yerine hemen Cumhurbaşkanlığı makamından başlayarak bir sürü suçlama arka arkaya yapıldı. Adını vermeyeyim bir film platformu Atatürk filmini kaldırdığında ilk açıklamayı ben yaptım 'kınıyoruz' diye. CHP tepkiyi gecikerek verdi.

"TARTIŞMA BAŞKA, HUSUMET ÜRETİLMESİ BAŞKA ŞEY"

Siyasetin dilini önemsiyorum. Siyasetin diline bu değerleri ifade ederken bütünleştirici hedefe dönük ifade edilmesi lazım. Kutuplaştırmaya dönük ifadeleri reddetmek, toplumsal hassasiyet lazım. Niye sürekli dışlayıcı, kutuplaştırıcı şekilde ifade ediyor. Tarihte her olay, her dönem tartışılmış. Bunların tartışılması başka bir şey, bunların karşı karşıya gelip husumet üretilmesi başka bir şey. Burada tarihin üzerinden bugün bir siyasi kavga çıkarılıyorsa, bunu yapanlar bugünkü iktidar pozisyonlarını, siyasi pozisyonlarını tahkim etmek için tarihi istismar ediyordur. Niçin Türkiye'de belli bir parti, kesim sürekli olarak Atatürk'ten bahsettiğinde toplumun belli kesimini, belli partileri, siyasi organizasyonları suçlayarak işe başlıyor? Engizisyon mahkemesi kurarak kimin makbul kimin değil diye bir şeye giriyor? Bu şekilde toplumun zehirlenmesine müsade etmemeliyiz. Atatürk, bayrak, marş gibi konularda bütünleştirme mesajı vermeliyiz, ayrıştırma mesajı vermemeliyiz.

HİLAFET TARTIŞMASI NEDEN ÇIKTI?

Seçim dönemi yaklaştığında bu tartışmaların yoğunlaşmasıyla ilgili performans görüyoruz bazen. Bazen kendiliğinden gündeme geliyor. Gazze mitinginden gelen vatandaşımıza birisi elindeki kelime-i tehdit bayrağını 'Bu hilafet bayrağıdır' diye yumruk atıyor. Bu hem cahillik, hem barbarlık. Kelime-i tevhid ile hilafet bayrağının ne ilgisi var? Bu absürd suç duyurusunda bulunan da barolar. Bir vatandaşımızın elindeki bayrak La İlahe İlllalah Muhameden Resullullah yazıyor. Bunun rejim değiştirme talebiyle ne ilgisi var? Başka bir yerdeki görüntüyü ortaya koydular. Dünyada insanlar Gazze için insanlığın vicdanının ortak temelinde bir araya geldi. Gazze ile dayanışma mitinglerini bu şekilde sokmaya çalışanlar İsrail'in politikasındaki zihin yanlışlığın yanında saf tutuyorlar. Buradaki mesele insanlık vicdanı ile bir şey. Filistin devleti ile sonuçlanmazsa kimse insanlıktan bahsedemez, kimsenin dedikleri ciddiye alınmaz. Hıristiyan insanlar sahip çıkıyor, gözlerinden yaş geliyor. ABD Dışişleri Bakanı İsrail'de 'yahudi olarak geldim' diyor. Cumhurbaşkanımız ne dedi 'Ben buraya insan olarak geldim denmeliydi' diye konuştu. Burada vatandaşımız ne yapmış? Filistin'e destek vermiş, mitinge katılmış. Bunun rejim değiştirme talebi ile ne ilgisi var? Baroların ortaya koyduğu cahillik için bu kadar argüman ortaya koymaya gerek yok.

FİLİSTİN MİTİNGİNDE YUMRUK ATMA OLAYI

Vatandaşımıza yumruk atılmış, yüzü kan içerisinde. Bana göre bunun mutlaka müeyyidesi olması lazım. Şiddete karşı çıkma konusunda kesin prensibimiz olması lazım. Yargı kararı nasıl veriliyor ben değerlendiremem. En çok neye üzüldüm? Kadına şiddete karşı çıkan bazı muhalif partilerdeki kadın siyasetçi arkadaşlarımız bu şiddeti savundular. Buna çok üzüldüm. Yumruk atan gence 'Senin yaptığın yanlıştır, gittin birisine şiddet uyguladın, bir daha bunu yapmamalısın' demek yerine 'İyi yaptın, Cumhuriyeti korudun' denmesi, gençler için son derece yanlış olabilecek bir yol önermiş olmuşlardır. Bu ülkeye kötülük etmemek lazım. Bir yerde birisi şiddeti savunuyorsa, bu gencin attığı yumruk iyi bir şeydir diyen kim varsa bu ülkeye ve gençlerine kötülük ediyor demektir.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KARŞISINDAYIZ"

Hilafet gibi gündemimiz yok. Bu tartışmadan kast edilen şey Türkiye'de rejim değişikliği talep etmekse bunun karşısında oluruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, anayasal düzeni devlet tarafından korunuyor. Anayasal düzen burada esastır. Bazıları İslam ülkeleri arasındaki işbirliği mekanizması olarak bunu gündeme getiriyor. Geçmiş geçmişte yaşandı ve bitti. Hilafet bayrağı diye bir bayrak yok. Hangi ülkede ise hilafet o ülkenin bayrağı hilafet bayrağı oluyordu. İslam ülkeleriyle aramızdaki işbirliği gelişmesiyle ilgili bir siyasetimizin olması başka bir şey bunların tek bir mekanizma altında birleşebilieceğini düşünmek mümkün olmayan bir şey. Tarihsel olarak geçerliliği kalmamış bir şey. Türkiye bir İslam ülkesi olduğu kadar aynı zamanda Türk dünyasının parçası. Aynı zamanda Akdeniz, Karadeniz ülkesi. Yüzyıllar boyunca güçlü bir Avrupa devleti. Bazıları Vatikan türü birliği gözeterek bir otoritenin olması, dağınıklığının ortadan kalkması gibi sebeplerle gündeme getirirler. Biz bunların dışındayız. Niye Anıtkabir'de birisi bu sloganı atar? Bunun doğal olmasını kabul etmek mümkün mü? Toplumumuz bütün bunları aşacak olgunlukta.

"HİLAFETİ DEĞİL KUANTIM FİZİĞİNİ KONUŞTUK"

Biz en önemli mücadelemizi şanla, şerefle Cumhuriyetimizin demokrasi ile taçlanması için verdik. Demokrasi önündeki vesayetin kaldırılması için verdik. Bizim bugün temel meselemiz Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olma vasfının güçlendirilmesi gerekir. Laiklik meselesini yıllarca toplumda din ve inanç hürriyetinin ortadan kaldırılması ya da baskı altında tutulması olarak gündeme getirdiler. Bu ideoloji olarak değil toplumsal barış meselesi olarak uygulanmalıdır. Türkiye din ve vicdan hürriyetinde gayet yetkin bir noktaya ulaşmıştır. Biz kuantum fiziği konuştuk ama hiç hilafeti konuşmadık. Ama şunu çok konuşmuşuzdur. Demokrasinin toplumsal hayatta daha derinleşmesi için özellikle de seçimlere giderken şehir siyasetiyle demokrasi ilişkisinin daha güçlü olması için neler yapmak gerektiğini konuştuk.

"TÜRKİYE'DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VAR MI?"

Siyasi mücadelemizin en büyük umdelerinden birisi siyasi yasakların, zihniyet üzerinden yasakların kalkmasıdır. Nefret suçu olmadığı müddetçe rahatça konuşabiliriz tabii ki. Burada genç arkadaşımız 'Ben kendimi ifade edemiyorum' diyorsa, yine de o arkadaşımızı hassasiyetle dinlerim. Niçin kendini ifade etmekte bir sıkıntı yaşıyor diye. Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılıdır diyoruz. İfade hürriyetinin gelişmesi, kendi meselesini yüksek bir ifade derinliğiyle anlatabilmesi son derece kıymetlidir. Ülkenin bekası bunlar üzerinden kurulur. Konuşabiliyor olmamız en kıymetli şeydir. Türkiye'de biz bunu yapıyoruz. Siyasetçi olarak en yüksek sesle söylüyorum; önyargılarımız, adlarımız, meşreplerimiz, ideolojilerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Etrafımıza bakın kan var, gözyaşı var, sandık yok, cumhuriyet yok. Ortak değerlerimizi el sıkışmak için değerlendirelim. Yumruk yumruğa konuşacağımız bir şey yok. Şiddet, zihinsel ve duygusal yetersizliğin ifadesidir. Çocuklara vereceğimiz en büyük gelecek prensibi şiddetsiz bir dünyadır. Konuşmakla vardığımız yeri değil konuşmanın kendisini değer sayacağız. Yolun kendisi duraklardan daha kıymetlidir.

KAMUDA TORPİL İDDİALARI

Bu aktüel olayla ilgili söyleyeyim. Biz bir toplantıya gittiğimizde emin olun 100'e yakın not veriliyor. Sorumluluğumuz gereği özel kalemlerimizde bir kişiyi görevlendirmişizdir. Uygun bulduklarını iletin demişiz. Bazısı gündelik işler, hastane, iş hayatıyla ilgili. Orada bakan yardımcısı arkadaşımıza haksızlık ediliyor. Hepimizin elinde yüzlerce not vardır. Belli bir kesimden not gelmiyor. Vatandaşımız bunu iletiyor. Bu da demokrasinin bize özgü iletişim kanallarından bir tanesi. Notunu güzel bir şekilde yazıp iletiyor. Kişiye özel bir kadro mu açılmış, hepsini takip ediyoruz. Burada hakkaniyetle davranmak gerikyor. Her birimizin önünü kesmeye çalışan oldu. Onlarla mücadele ettik. Allah nasip etti bir noktaya geldik. Önümüzü kesenlerle aynı noktaya gelmek istemeyiz. Biz bunu aramızda da konuşuyoruz. Bu meseledeki vatandaşımızın kaygılarının azaltılması gündemlerimizden bir tanesi. Bu sistematik olan bir şey değil. Bir yerde oluğu zaman üstüne gideriz. Bizim bildirim hatlarımız var. Vatandaşımız bu konuları hem bakanlık birimlerine hem partimize istediği şekilde iletebilirler. Bize iletmeleri takip sistemimizi kolaylaştırır.