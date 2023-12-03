Seçil Erzan davası | "Yüksek gelirli fon" vurgununda bomba detaylar! Futbolcuların attıkları mesajlar ortaya çıktı
Bankacı Seçil Erzan’ın futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı olay gündeme bomba gibi düşerken, yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. "Yüksek gelirli fon" vaadiyle ünlü isimleri dolandıran Seçil Erzan'ın vurgununun ortaya çıktığı tarih olan 7 Nisan'da, 3 milyon 200 bin dolar kaptıran Galatasaraylı eski futbolcu Emre Çolak, 75 bin dolar kaptıran Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin ve eski futbolcu Ayhan Akman'ın gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.
Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan'ın "Yüksek gelirli fon" adı altında yaptığı vurguna para yatıran Galatasaraylı eski futbolcu Emre Çolak, Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin ve eski futbolcu Ayhan Akman'ın Erzan'a 7 Nisan'da gönderdikleri mesajlar ortaya çıktı.
Erzan'ın el koyulan cep telefonu üzerinde yapılan ön inceleme raporu dava dosyasında kendisine yer buldu. Vurgun, 7 Nisan'da bir şikayetçinin ihbarı üzerine ortaya çıkmış, Erzan, 8 Nisan'da banka tarafından görevden el çektirilirken, 10 Nisan'da ise gözaltına alınmıştı.
3 milyon 200 bin dolarla fona Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan sonra en fazla parayı kaptıran 3'üncü isim Emre Çolak'ın Erzan'a 7 Nisan'da, "Seçil Hanım bekliyorum 2 saat oldu. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Seçil Hanım?" şeklinde mesaj attığı belirlendi. Çolak'ın aynı gün saat 15.22'de ise Whatsapp üzerinden Seçil Erzan'ı aradığı ancak ulaşamadığı görüldü.
"YİNE KAYIPSIN ALLAH SONUMUZU HAYRETSİN"
Seçil Erzan'a para veren ve mağdur isimlerden bir tanesi de, 75 bin dolarını kaptıran Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın ve takımın da bir dönem tercümanlığını Musa Mert Çetin'indi. Çetin'in Erzan'a, "Yine kayıpsın Allah sonumuzu hayır eylesin. 1 bekliyor biliyorsun (Muslera'nın 1 milyon doları beklediğini kastediyor).
Aman daha azı olursa beni yorma hiç hayatta gitmem evine zaten o beni almaz. Herif telefonlarımı açmıyor. Sıkıldım zaten artık ne oluyorsa olur, onu durduracak bir kredim kalmadı" şeklinde veryansın ettiği belirlendi.
"SEÇO NEREDESİN NE OLDU SENİN ALLAH KORKUNA"
Çetin'in parasını Erzan'dan almaya Muslera'nın olduğu değerlendirilen mesajları da Erzan'a iletti. Mesajda, "İftardan sonra sendeyim parayla dedim. Zaten aksi olursa görürsün ne olacağını dedi. Seçil ben iftarı yapıp direkt sana gelirim. Seço neredesin cebin kapalı? Sen bunu bize nasıl yaparsın ya? Ne oldu senin Allah korkuna" dedi. Yine Çetin'in öğlen 15.03'te Erzan'ı aradığı ancak aramanın cevapsız bırakıldığı saptandı.
AYHAN AKMAN: "BEN ARTIK BU İŞİ SORACAĞIM HABERİN OLSUN"
Erzan'ın ifadelerinde, "Ayhan Akman'a hiçbir borcum bulunmamaktadır. Aksine kendisinden yüklü miktarda alacağım vardı" dediği Ayhan Akman'ın mesajları da dosyada yer aldı.
Akman, 7 Nisan Cuma günü, "Ben artık bu işi soracağım haberin olsun" dediği, Erzan'ın bu mesaja herhangi bir cevap vermediği görülürken, Akman'ın 3 gün sonra, Erzan'ın gözaltına alındığı tarih olan 10 Nisan'da bir daha mesaj atarak, "Aramayı düşünüyor musun beni" şeklinde sitemli bir mesaj attığı ancak buna da cevap alamadığı görüldü.
ÖN İNCELEME: SÜRE İSTEDİ... OYALADI
Cep telefonunun ön inceleme raporuna göre Erzan, özellikle Whatsapp görüşmelerinin çoğunluğunun silindiği, gerçekleşen konuşmalarda Erzan genellikle para aldığı isimlerden süre istedi, oyaladı. Karşı taraftan gelen mesajlara ve aramalara çoğu zaman cevap vermediği vurgulandı.
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