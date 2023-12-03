Seçil Erzan davası | "Yüksek gelirli fon" vurgununda bomba detaylar! Futbolcuların attıkları mesajlar ortaya çıktı

"SEÇO NEREDESİN NE OLDU SENİN ALLAH KORKUNA"

Çetin'in parasını Erzan'dan almaya Muslera'nın olduğu değerlendirilen mesajları da Erzan'a iletti. Mesajda, "İftardan sonra sendeyim parayla dedim. Zaten aksi olursa görürsün ne olacağını dedi. Seçil ben iftarı yapıp direkt sana gelirim. Seço neredesin cebin kapalı? Sen bunu bize nasıl yaparsın ya? Ne oldu senin Allah korkuna" dedi. Yine Çetin'in öğlen 15.03'te Erzan'ı aradığı ancak aramanın cevapsız bırakıldığı saptandı.