Seçil Erzan ile Arda Turan’ın mesajlaşmaları ortaya çıktı! Bir kez daha kandırıldı çileden çıktı: Kendimden iğrendim

ARDA TURAN: KENDİMDEN İĞRENDİM YARDIMCI OL

Yazışmaların devamında 7 Mart'tan Nisan'a kadar sanığın Turan'a çeşitli söylemlerle "paranı alacaksın" derken, Turan 24 Mart'ta "Ben 2 ayda 1 milyonu zor aldım ve hala oradaki eksi, şu, bu. Yoruluyorum. Öyle bir şey söylüyorsun ki zaten uyku uyumuyorum. 3-4 aydır bir gün oh demedim. Ama her gün bu parayı konuşmaktan düşünmekten kendimden iğrendim. Lütfen rica ediyorum yardımcı ol." cevabını verdi.