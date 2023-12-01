Seçil Erzan ile Arda Turan'ın mesajlaşmaları ortaya çıktı! Bir kez daha kandırıldı çileden çıktı: Kendimden iğrendim
Türkiye gündemine bomba gibi düşen 'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Arda Turan'ın Seçil Erzan'a attığı mesajlara ulaşıldı. İsyan bayrağı açan Arda Turan, "Kendimden iğrendim. Emre'ye, Muslera'ya yalan söylüyorum" ifadelerini kullandı. Erzan ise verdiği yanıtlarla Arda Turan'ı bir kez daha kandırdı. İşte o mesajlar...
Bankacı Seçil Erzan 'Fatih Terim Fonu' yalanıyla milyonlarca dolar topladı. Foyası ortaya çıkınca tutuklandı. Seçil Erzan ve Arda Turan'ın yeni WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. O mesajlarda Turan, parasını almak istediğini, sağlık sorunları yaşadığını anlattı. Sanık Erzan ise Turan'ı çeşitli yalanlarla oyaladı.
Yazışmalara göre, Arda Turan'ın "Evin içinde panik halindeyim, senden ricam, yarın herhangi bir eksik gedik olmasın. Pazartesi herkes ödeme için mesaj atmış." şeklindeki mesajına sanık Erzan "Gerçekten sakin ol, ben işin başında sağlam durmalıyım ki işi çözeyim. Sen panik olunca ben de panik olmaya başlıyorum." yanıtını verdi. Turan da cevabında, 40 gündür benzer problem yaşadığını belirtti.
Yazışmada sanığın "Hayır, hayır para için panik yapmıyorsun yanlış anladın sen beni, seninki için bekletiyorum onu, konuşamıyorum burada." sözleri üzerine Turan, "Beklesin Seçil, benim 5 kuruş param yok, kaç para çıkacak yarın?
Ben oraya 15 milyona yakın nakit soktum, çıkardın. 35 bin dolar param kaldı, kredi çektim. 5 kuruş param yok Seçil, farkında mısın? Ben şaka yapıyorum gibi geliyor." ifadelerini kullandı.
ARDA TURAN: KENDİMDEN İĞRENDİM YARDIMCI OL
Yazışmaların devamında 7 Mart'tan Nisan'a kadar sanığın Turan'a çeşitli söylemlerle "paranı alacaksın" derken, Turan 24 Mart'ta "Ben 2 ayda 1 milyonu zor aldım ve hala oradaki eksi, şu, bu. Yoruluyorum. Öyle bir şey söylüyorsun ki zaten uyku uyumuyorum. 3-4 aydır bir gün oh demedim. Ama her gün bu parayı konuşmaktan düşünmekten kendimden iğrendim. Lütfen rica ediyorum yardımcı ol." cevabını verdi.
Parasını alamayan Turan sanığa sonraki süreçte "Ne Ramazan bıraktınız ne oruç ne ibadet. Sinir krizi geçirtiyorsunuz adama. Ne kadar çıkacak diyorum, ona da cevap yok.
Ne olduğu, ne yaptığımız belli değil. Kalkıyorum Emre'ye, Muslera'ya yalan söylüyorum. Hasta oldum. Şimdi sinir krizi geçireceğim." mesajını yazdı.
Başka bir yazışmada da Turan, müşteki Emre Çolak'ın kendisine attığı "Abi günaydın, bugün para yatıyor mu?" mesajının resmini sanığa iletirken, sanık Erzan ise elinden geleni yaptığını, dayanacak gücü kalmadığını, kimsenin bu yüke katlanamayacağını ifade etti.
Öte yandan bankaya ait bazı güvenlik kamerası kayıtları da dosyaya girdi.
Görüntülerde, tutuklu sanık Ali Yörük'ün, iddiaya göre bazı müştekilerden alarak yanında getirdiği poşetin içendeki parayı bankada teslim etmesi yer aldı.
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