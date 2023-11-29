Seçil Erzan günlerce peşinde koşmuş! Kimden ne kadar para aldı? Kayıp milyon dolarlar nerede? A Haber’de anlattı

"TERİM'İN MANEVİ KIZI OLUYOR"

Bu beni ekonomik çıkmaza soktu bunu nasıl telafi edeceğimi yıllarca düşündüm 2013 yılında da Florya şubesine atanıyor, Florya deyince akıllara ilk gelen nedir Galatasaray. Banka müdürlerinin görevleri paralı müşteri çekmek. Bu da diyor ki o futbolcularda çok para var. Gidiyor hepsiyle tanışıyor Fatih Terim ile tanışıyor. Terim'in adeta manevi kızı oluyor.