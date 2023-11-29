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Seçil Erzan günlerce peşinde koşmuş! Kimden ne kadar para aldı? Kayıp milyon dolarlar nerede? A Haber'de anlattı

Türkiye günlerdir bu dolandırıcılık olayını konuşuyor. Futbolcular nasıl dolandırıldı? Milyon dolarlık davadaki yeni gelişmeler neler? Seçil Erzan kimden ne kadar para aldı? Fatih Terim bu olayın neresinde? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında çarpıcı detayları anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 29.11.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 11:21
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Seçil Erzan günlerce peşinde koşmuş! Kimden ne kadar para aldı? Kayıp milyon dolarlar nerede? A Haber’de anlattı

Seçil Erzan futbolcuları nasıl dolandırdı? Türkiye günlerdir futbol dünyasını sarsan olayı konuşuyor ve bu dolandırıcılık olayı uzun süre konuşulmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Seçil Erzan günlerce peşinde koşmuş! Kimden ne kadar para aldı? Kayıp milyon dolarlar nerede? A Haber’de anlattı

Bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın, yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle spor dünyasından birçok ismi dolandırması Türkiye gündeminin birinci sırasında.

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Seçil Erzan günlerce peşinde koşmuş! Kimden ne kadar para aldı? Kayıp milyon dolarlar nerede? A Haber’de anlattı

Peki hangi ünlü isimler Erzan'a ne kadar para kaptırdı? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında çarpıcı detayları paylaştı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Seçil Erzan günlerce peşinde koşmuş! Kimden ne kadar para aldı? Kayıp milyon dolarlar nerede? A Haber’de anlattı

SEÇİL ERZAN KİMDİR?

Çok basit şekilde anlatacağım. Bir banka müdürü var Seçil Erzan, Türkiye'nin konuştuğu, günlerdir 'trend topic' hala bugün sosyal medyada. Çorlu'da ismi geçen bankanın müdürü, daha sonra Florya şubesi müdürü, daha sonra Levent şubesi müdürü.


Kendi ifadesine göre Çorlu şube müdürüyken borsada 1 milyon lira para batırıyor 2011'in parasıyla.

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Seçil Erzan günlerce peşinde koşmuş! Kimden ne kadar para aldı? Kayıp milyon dolarlar nerede? A Haber’de anlattı

"TERİM'İN MANEVİ KIZI OLUYOR"

Bu beni ekonomik çıkmaza soktu bunu nasıl telafi edeceğimi yıllarca düşündüm 2013 yılında da Florya şubesine atanıyor, Florya deyince akıllara ilk gelen nedir Galatasaray. Banka müdürlerinin görevleri paralı müşteri çekmek. Bu da diyor ki o futbolcularda çok para var. Gidiyor hepsiyle tanışıyor Fatih Terim ile tanışıyor. Terim'in adeta manevi kızı oluyor.