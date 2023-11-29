29 Kasım 2023, Çarşamba
Seçil Erzan günlerce peşinde koşmuş! Kimden ne kadar para aldı? Kayıp milyon dolarlar nerede? A Haber'de anlattı
Türkiye günlerdir bu dolandırıcılık olayını konuşuyor. Futbolcular nasıl dolandırıldı? Milyon dolarlık davadaki yeni gelişmeler neler? Seçil Erzan kimden ne kadar para aldı? Fatih Terim bu olayın neresinde? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında çarpıcı detayları anlattı.
Giriş Tarihi: 29.11.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 11:21
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