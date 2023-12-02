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Sinan Akçıl’dan bomba Seçil Erzan açıklaması: Bizden de para almaya çalıştılar

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.12.2023
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Sinan Akçıl’dan bomba Seçil Erzan açıklaması: Bizden de para almaya çalıştılar

Çok sayıda futbolcu ve iş insanının dolandırıldığı Şeçil Erzan vurgunu ile ilgili konuşan Sinan Akçıl dikkat çeken açıklamalar yaptı. Aynı dolandırıcılığın sanat dünyasında da yapılmaya çalışıldığını belirten popçu, “Seçil Erzan kadar dolandırıcı birisi bizden de para almaya çalıştı. Sanat dünyası bu olayı çok duyurmadı, kapandı gitti.” dedi.

Sinan Akçıl, önceki gün yeni şarkısı 'Kaykay'ın klibi için Rabia Tunçbilek'le kamera karşısına geçti. Yeni çalışması için "Çok acayip bir şarkı, klibi de film tadında. Çok yükseldim bu şarkıya.

Satın aldım müziğini ve o müzik üzerine söz yazdım" diyen Akçıl, son dönemde birçok futbolcunun parasını kaptırdığı olayla ilgili de şu yorumu yaptı:

"Birkaç yıl önce şarkıcılar arasında da oldu böyle bir durum. Seçil Erzan kadar dolandırıcı birisi bizden de para almaya çalıştı.

Hatta benim o zamanki eşimden de almaya çalıştı. Sanat dünyası bu olayı çok duyurmadı, kapandı gitti.

Şöyle örnekleyeyim konuyu, birisi size '6 kamera ver bana, size 18 kamera vereyim' dese, kabul edersiniz. Yapıyorsan böyle şeyleri vergi ödeyerek yapacaksın. Resmi olmalı yani."

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