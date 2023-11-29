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'Fatih Terim fonu' vurgunu Seçil Erzan'ın eski sevgilisine kadar uzandı! Arabadaki sır kadın kimdi?

Yüksek kazançlı fon vaadiyle yapılan dolandırıcılık Türkiye'nin gündemine oturdu. Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Muslera gibi birçok ismin adının karıştığı olayda Seçil Erzan tutuklanırken; ilk kurbanın 2 milyon 198 bin dolarını kaybeden iş insanı Bülent Çeviker ve eşi İnci Çeviker olduğu ortaya çıktı. Mahkemede konuşan tanıklardan biri ise Seçil Erzan'a gidecek parayı eski sevgilisi Avukat Candaş Gürol'un getirdiğini belirtti. Arabadaki sır kadın detayı ise dikkat çekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan vurgun ile ilgili açıklama geldi. İşte milyonluk vurgun olayındaki yeni gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.11.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 12:10
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’Fatih Terim fonu’ vurgunu Seçil Erzan’ın eski sevgilisine kadar uzandı! Arabadaki sır kadın kimdi?

Bankacı Seçil Erzan'ın ünlü futbolcuları yüksek kazançlı fon vaadiyle dolandırdığı olayın fitili 3 Nisan'da ateşlendi. 2 milyon 198 bin dolarını kaptıran iş insanı Bülent Çeviker ve eşi İnci Çeviker'in yaptığı başvuru dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı.

İşte 3 Nisan'da başlayan ve 11 Nisan'da Seçil Erzan'ın tutuklanmasına giden süreçte yaşananlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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’Fatih Terim fonu’ vurgunu Seçil Erzan’ın eski sevgilisine kadar uzandı! Arabadaki sır kadın kimdi?

İLK DENEME 2022'DE

- 3 Nisan 2023: İnci ve Bülent Çeviker çifti, Erzan'ı Florya Denizbank Şube Müdürlüğü'nden bu yana 15 yıldır tanıyordu. Erzan, ilk denemesini Kasım 2022'de yaptı. Çeviker'in işyerine gidip fondan söz etti ancak Çeviker o dönem teklife sıcak bakmadı. Erzan, ikinci sortiyi Şubat 2023'te yaptı. Çiftin Yeniköy'deki evine giden Erzan, ilk ziyaretinden farklı olarak bu kez "Fatih Terim gibi tanınmış ünlü kişilerin de bu fona yatırım yaptığını" söyleyerek bu kez Çevikerler'i ikna etti. Çeviker çifti, iki seferde 2 milyon 198 bin doları Erzan'a teslim etti. Erzan, Çeviker çiftine parayı 3 Nisan 2023'te 3 milyon dolar olarak iade edeceğini yazılı bir evrakla taahhüt etti. Ancak tarih 3 Nisan olduğunda Çeviker Erzan'a bir türlü ulaşamadı.

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’Fatih Terim fonu’ vurgunu Seçil Erzan’ın eski sevgilisine kadar uzandı! Arabadaki sır kadın kimdi?

ERZAN'A ULAŞAMADILAR

- 7 Nisan 2023: Çeviker çifti, Erzan'a bir türlü ulaşamayınca ve bankadan da sonuç alamayınca bu kez avukatları Murat Özcan aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsacılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında Seçil Erzan'ın yurtdışına kaçma ihtimali sebebiyle aynı gün İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile hakkında "yurtdışına çıkış yasağı" konuldu. Erzan'ın yakın arkadaşı dermatolog Evrim Pınar Güzel ve Bozcaada'daki babasından kalma evin tadilatını yapan mimar İbrahim Kocabaldır, o gün bankada Erzan'ın odasında Avrupa-1 Bölge Müdürü Sermin Tekin ve Soruşturma Müdürü Giray Bayburtlu'nun bulunduğunu belirtti. Güzel, ifadesinde, "Tekin ve Bayburtlu neden geldiğimizi sordu, biz randevumuz olduğunu ve bankaya teslim ettiğimiz paralardan para çekmek istediğimizi söyledik ancak bize bankada bu paraların görünmediği, evrakların sahte olduğunu ve istersek dilekçe yazabileceğimizi söylediler" dedi. Olaylar duyulmaya başladığı sırada aynı akşam yüksek kar vaadiyle 7,5 milyon dolarını kaptıran futbolcu Arda Turan, Erzan'ı telefonla arayarak, ertesi sabah, yani 8 Nisan sabahı Fatih Terim liderliğinde bir grup futbolcu mağdur olarak Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'le görüşeceklerini, söz konusu listeye bu görüşme için ihtiyacı olduğunu söyledi.

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’Fatih Terim fonu’ vurgunu Seçil Erzan’ın eski sevgilisine kadar uzandı! Arabadaki sır kadın kimdi?

ATEŞ İLE GÖRÜŞTÜLER

- 8 Nisan 2023: Sabah saat 08.30'da "Fonla hiçbir alakam yok" diyen Fatih Terim ile 7,5 milyon dolar dolandırılan Arda Turan ve 4 milyon 292 bin dolar dolandırılan Emre Belözoğlu, bankanın genel müdürlük binasına giderek Genel Müdür Hakan Ateş'le görüştü. Banka yetkilileri Erzan'a ulaşamadıklarını, olayı araştırdıklarını söyledi. Arda Turan, Ateş'in "Kendisine ulaşamıyoruz" demesi üzerine kendisinde kayıtlı numaradan Seçil Erzan'ı aradı, Erzan telefonu açtı ve Çorlu'daki evinde olduğunu söyledi. Turan da Ateş'e dönerek "Çorlu'daymış" dedi. Bunun üzerine aynı gün Denizbank Avrupa-1 Bölge Müdürü Sermin Tekin, Hukuk Baş Müşaviri Ali Murat Dizdar, Teftiş Kurulu Bölüm Müdürü Cenk İzgi, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tanju Kaya, Erzan'ın saklandığı Çorlu'daki evine gitti. Erzan'ın ifadesine göre, ekip akşama kadar evde kalıp "Olayda zimmet yok, evet senin bankacılık hayatın biter belki ama hayatına bir şekilde devam edersin, bu olay zimmet değil" şeklinde sözler söyledi. Ekip, akşam saatlerinde evden ayrıldı.

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’Fatih Terim fonu’ vurgunu Seçil Erzan’ın eski sevgilisine kadar uzandı! Arabadaki sır kadın kimdi?

'BİZ SENİ KORURUZ'

- 9 Nisan 2023: Erzan, ismini vermediği kişi ya da kişiler tarafından korumalar eşliğinde Zincirlikuyu'daki Denizbank Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Erzan'ın ifadesine göre Sermin Tekin bu kez yanında bankanın Genel Müdürü Hakan Ateş de varken kendisiyle görüştü. İddiaya göre Ateş, toplantı salonuna girerek, "Kızım biz zaten insanların parasını vereceğiz ama ortada bir enkaz var, kimden ne aldıysan söyle zaten bu bir zimmet değil, zimmet olsa sen yıllarca içeride çürürdün, bu sebeple de kendin banka dışında ne aldıysan onları söyle, sen bizi koru, biz de seni koruruz. Sağlık sigortanı iptal etmeyelim, annenin hastalığı ile de ilgileceğim" dedi. Erzan, yanında Sermin Tekin de varken İstanbul Göktürk'teki evine götürüldü. Erzan, evdeki ajanda ve notlarını Sermin Tekin'e verdi. Erzan, aynı gün korumalarla birlikte Çorlu'daki evine geri götürüldü.