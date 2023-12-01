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Haberler Galeri Semih Kaya Seçil Erzan’la ilgili sessizliğini bozdu! Evinde neler olduğunu anlattı: Beni yem olarak kullandı

Semih Kaya Seçil Erzan’la ilgili sessizliğini bozdu! Evinde neler olduğunu anlattı: Beni yem olarak kullandı

Çok sayıda futbolcu ve iş insanın milyonlarca dolar dolandırıldığı Seçil Erzan olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Seçil Erzan'ın, "Parasını vermeme rağmen yakamı kurtaramadım. Beni sürekli tehdit etti" dediği eski futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir hakkında zorla getirilme kararı çıkarttı. Erzan'a şiddet uyguladığı ve tefecilik yaptığı ileri sürülen Semih Kaya günler sonra sessizliğini bozdu. Fazla para aldığı yönündeki iddiaları yalanlayan ve 500 bin dolardan fazla alacağı olduğunu belirten Kaya, tüm dekontların elinde olduğunu belirtti. Seçil Erzan'ın evine gittiği günü de anlatan Kaya, "Bana para fotoğrafı attı. Meğer kurguymuş. Beni oraya yem gibi çağırdı. Bir gün önce kimlerin gittiği araştırılsın' dedi.

Giriş Tarihi: 01.12.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 13:16
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Semih Kaya Seçil Erzan’la ilgili sessizliğini bozdu! Evinde neler olduğunu anlattı: Beni yem olarak kullandı

Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın aralarında eski futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın da olduğu ünlü isimleri 1 milyar 260 bin lira dolandırmasıyla ilgili davada önemli bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

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Semih Kaya Seçil Erzan’la ilgili sessizliğini bozdu! Evinde neler olduğunu anlattı: Beni yem olarak kullandı

"Özel belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 226 yıl hapis cezası istenen Erzan'ın dolandırmaya çalıştığı ancak dolandıramadığı, üstüne üstlük bir de fazladan para verdiği ender isimlerden bir tanesi eski Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'di.

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Semih Kaya Seçil Erzan’la ilgili sessizliğini bozdu! Evinde neler olduğunu anlattı: Beni yem olarak kullandı

YAKAMI KURTARAMADIM

Erzan ifadesinde, 3 milyon 200 bin dolar aldığı Semih Kaya'ya 5 milyon 700 dolar ödediğini anlatarak, "Semih Kaya'dan yakamı kurtaramadım; ona ödediğim fazla parayı Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan aldım. Semih Kaya bana zorla para satmıştır" diyerek Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in kendisini tehdit ettiğini söyledi.

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Semih Kaya Seçil Erzan’la ilgili sessizliğini bozdu! Evinde neler olduğunu anlattı: Beni yem olarak kullandı

ALDIĞI PARALARLA VİLLA VE ARABA ALDI

Erzan, Semih Kaya için ayrıca "Ana paraya ilişkin hiçbir alacağı kalmamış olmasına rağmen defalarca evime gelerek, beni tehdit ederek zorla para almıştır. Semih Kaya, benden aldığı paralar ile Hybrid yüksek fiyatlı Mercedes bir araç da satın aldı. Ayrıca benden aldığı faizle Bodrum'da bir villa satın aldı. Ben günlerce menajeri Fırat Özdemir'in Etiler'de bulunan ofisine 2022 Aralık ayından sonra 2-3 günde bir gidip saatlerce yalvarıp ağlıyordum. Artık yakamı kurtarmak istiyordum ancak hiçbir şekilde beni dinlemediler " ifadelerini de kullanmıştı.

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Semih Kaya Seçil Erzan’la ilgili sessizliğini bozdu! Evinde neler olduğunu anlattı: Beni yem olarak kullandı

SEMİH KAYA VE MENAJERİ HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI

Erzan'ın da arasında bulunduğu 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Semih Kaya, menajeri Fırat Özdemir ve teknik direktör Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap'ın da arasında olduğu 12 kişinin 'tanık' sıfatıyla ifadelerinin alınması için, ocak ayında yapılacak olan davanın ikinci duruşmasına zorla getirme kararı çıkardı.