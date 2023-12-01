Semih Kaya Seçil Erzan’la ilgili sessizliğini bozdu! Evinde neler olduğunu anlattı: Beni yem olarak kullandı

Çok sayıda futbolcu ve iş insanın milyonlarca dolar dolandırıldığı Seçil Erzan olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Seçil Erzan'ın, "Parasını vermeme rağmen yakamı kurtaramadım. Beni sürekli tehdit etti" dediği eski futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir hakkında zorla getirilme kararı çıkarttı. Erzan'a şiddet uyguladığı ve tefecilik yaptığı ileri sürülen Semih Kaya günler sonra sessizliğini bozdu. Fazla para aldığı yönündeki iddiaları yalanlayan ve 500 bin dolardan fazla alacağı olduğunu belirten Kaya, tüm dekontların elinde olduğunu belirtti. Seçil Erzan'ın evine gittiği günü de anlatan Kaya, "Bana para fotoğrafı attı. Meğer kurguymuş. Beni oraya yem gibi çağırdı. Bir gün önce kimlerin gittiği araştırılsın' dedi.