Seçil Erzan vurgununda yeni gelişme! Fatih Terim Fonu iddiaları sonrası ilk kez konuştu! Vurgunun WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

FATİH TERİM AVUKATI ARACILIĞI İLE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Olayın ilk anından beri sürecin en önemli isimlerinden olarak adı bahsedilen hatta fonun adının "Fatih Terim Fonu" olarak anılmasına da neden olan Fatih Terim, dava sürecinde ilk kez sessizliğini bozdu. Fatih Terim'in avukatı Tufan Karataş, gazeteci İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunurken, Terim'in 3-3,5 milyon dolar civarında bir kaybı olduğunu iddia etti. İşte o açıklamalar....

Seçil Erzan'la Fatih Terim nereden tanışıyor?

Seçil, Florya'ya atandıktan sonra oluyor. Bir iki yıl sonra banka ile kulüp arasında sponsorluk sözleşmesi imzalanıyor, hesaplar aktarılıyor. Herkesle yakın ilişki kuruyor. Bu kadar insanı toplayabilmişse ciddi manipülasyon gücü olduğunu gösterir. Bütün futbolcular orada, kadın her gün kulüpte.

Florya Şubesi'nde kalması için Terim'in ricası olmuş mu?

Hiçbir ricası yok. Sen bankacılık mevzuatına aykırı bir uygulamayla kadını 11 yıl orada tutarsan müşterilerle ilişkinin derinleşmesine neden olursun.

Erzan, diyor ki "Terim'in finansal danışmanıydım."

Bu finansal danışmanlık değil. Her şube müdürünün belli bir kalibrasyon üzerindeki müşteriye verdiği temel hizmet.

Tam olarak ne yapmış?

Mesela hocaya diyor ki "Şu kağıt var, alınıp kâr edilebilir." "Şu hazine bonosu var, girelim mi?" Bu şekilde banka hesapları üzerinden yatırımlar yapıyor.

Terim, kadınla dostluk geliştiriyor. Nasıl oluyor?

Erzan, yapısı itibariyle samimiyet kurabilen bir insan. Bu samimiyeti sadece hocayla değil. Sosyal medyada bütün müşterileri ile fotoğrafları var. Düğününe, cenazesine gitmiş-gelmiş.