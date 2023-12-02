Başkan Erdoğan'dan fenomenler ve Seçil Erzan olayıyla ilgili flaş açıklama: Kısa zamanda netice alacağız
Peş peşe patlak veren dolandırıcılık olayları Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Dilan ve Engin Polat ile başlayan süreç, Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle devam etti. Ardından da Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın hayali fon yaratarak futbolcu ve iş insanlarını dolandırdığı ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımız kolay para vaadiyle, kısa zamanda yüksek kar sunan dolandırıcıların türlü tuzaklarına düşmemelidir. Devlet tabii ki bunların peşindedir ve oyunları bozmaktadır. Ancak bu illegal fon vaatlerine, yasal olmayan yollarla elde edileceği söylenen karlara karşı halkımız çok dikkatli olmalıdır." dedi.
Türkiye başını Dilan Polat ve Engin Polat'ın çektiği sosyal medya fenomenlerinin kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla gözaltına alınmasını konuşurken bir bomba daha patladı.
Dilan Polat'ın 2019'da "Şampiyonlar Ligi" adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki 15 sosyal medya fenomeni hakkındaki karar Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince verildi.
DOLANDIRILAN FUTBOLCULAR
Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Semih Kaya gibi futbol camiasının önde gelen isimlerinin yer aldığı "Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı gündeme geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK YORUM
İddiaya göre söz konusu isimler Deniz Bank'ta görevli banka müdür Seçil Erzan tarafından dolandırıldı.19 mağdurun dolandırıldığı iddiasına ilişkin dava devam ederken mesele Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu.
Dünya İklim Zirvesi sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan'a sosyal medya fenomenleri ve futbolcularla ilgili yöneltilen soru şu şekilde:
"Biliyorsunuz sosyal medyada fenomenler var. Bunların çok sayıda takipçileri var. Böyle şatafatlı bir hayat yaşıyorlar ve bunu da biraz görgüsüzce ortaya koyuyorlar. Bu fenomenler kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldılar. Bazıları tutuklu, yargılanıyorlar. Bu olayla ilgili sizin görüşünüz nedir? Ayrıca Deniz Bank'ın bir şube müdürü, saadet zinciri dedikleri yöntemle para toplamış böyle bir iş yaptığı ortaya çıkıyor. Aslında iki tarafı var efendim bu işin. Bir tarafı yani böyle hiç makul olmayan piyasa koşulları açısından verilmesi imkansız olan bir vaatle para toplayan bir tarafta Seçil Erzan var. Bir tarafta da bu imkansız vaade kanan ünlü futbolcular var. Arda var, isim vereyim isterseniz. Emre Belezoğlu var. Bir de bu işin neresinde olduğunu kestiremediğimiz ama tartışmanın da tam göbeğinde olan Fatih Terim var. Bu olayla ilgili yorumunuz nedir?"
"KİM HUKUKSUZLUK YAPIYORSA CEZASINI ÇEKER"
"Türkiye hukuk devletidir ve kim hukuksuzluk yapıyor ise cezasını çeker." diyen Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"Konu yargıdadır ve yargı bununla ilgili gerekli araştırmasını yapmaktadır. Vatandaşlarımızın kolay para vaadiyle, kısa zamanda yüksek kar sunan dolandırıcıların türlü tuzaklarına düşmemelidir. Devlet tabii ki bunların peşindedir ve oyunları bozmaktadır. Ancak bu illegal fon vaatlerine, yasal olmayan yollarla elde edileceği söylenen karlara karşı halkımız çok dikkatli olmalıdır.
"SAKINMA DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"
Bu konularla ilgili kararlar inanıyorum ki yargı tarafından en ideal şekilde verilecektir. Buradan sakınma diye bir şey söz konusu değil. Bu olayda adı geçen şüphelilerle ilgili araştırmalar devam ediyor. Futbolcu arkadaşlarla ilgili de aynı şekilde süreç devam ediyor. Bankanın en üst düzey yöneticileri ile ilgili de şu anda bütün soruşturmalar devam ediyor. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda burada da inşallah neticeleri alacağız."
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