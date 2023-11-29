29 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri SPK'dan Seçil Erzan olayıyla ilgili flaş açıklama: Söz konusu fon...

SPK'dan Seçil Erzan olayıyla ilgili flaş açıklama: Söz konusu fon...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
ABONE OL
SPK’dan Seçil Erzan olayıyla ilgili flaş açıklama: Söz konusu fon...

Son dakika haberi | Türkiye'nin günlerdir konuştuğu bir bankanın müdürü Seçil Erzan'ın futbol dünyası başta olmak üzere birçok kişiyi dolandırmasıyla ilgili SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den açıklama geldi. Gönül, söz konusu olayın dolandırıcılık olduğunu söyledi.

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davası gündemdeki yerini koruyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soruşturma açılıp açılmayacağına dair değerlendirme yapan Gönül, söz konusu olayın bi dolandırıcılık olduğunu dile getirdi.

MEVZUATTA YOK
SPK'ya tabii olmayan bir fon adının çektiğini ifade eden Gönül, "Söz konusu olay, bir dolandırıcılık olayı. Sermaye Piyasası mevzuatına göre bir fon değil bu, tamamen dolandırıcılık. Adının fon olması, fon olarak lanse edilmesi mevzuatımızdaki fonu kapsamıyor." dedi.

Seçil Erzan günlerce peşinde koşmuş! SEÇİL ERZAN GÜNLERCE PEŞİNDE KOŞMUŞ!
Vurgun eski sevgilisine kadar uzandı! Arabadaki sır kadın kimdi? VURGUN ESKİ SEVGİLİSİNE KADAR UZANDI! ARABADAKİ SIR KADIN KİMDİ?
Seçil Erzan paraları nereye kaçırdı? SEÇİL ERZAN PARALARI NEREYE KAÇIRDI?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA