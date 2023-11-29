SPK’dan Seçil Erzan olayıyla ilgili flaş açıklama: Söz konusu fon...

MEVZUATTA YOK

SPK'ya tabii olmayan bir fon adının çektiğini ifade eden Gönül, "Söz konusu olay, bir dolandırıcılık olayı. Sermaye Piyasası mevzuatına göre bir fon değil bu, tamamen dolandırıcılık. Adının fon olması, fon olarak lanse edilmesi mevzuatımızdaki fonu kapsamıyor." dedi.

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