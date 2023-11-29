SPK'dan Seçil Erzan olayıyla ilgili flaş açıklama: Söz konusu fon...
Son dakika haberi | Türkiye'nin günlerdir konuştuğu bir bankanın müdürü Seçil Erzan'ın futbol dünyası başta olmak üzere birçok kişiyi dolandırmasıyla ilgili SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den açıklama geldi. Gönül, söz konusu olayın dolandırıcılık olduğunu söyledi.
Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davası gündemdeki yerini koruyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Soruşturma açılıp açılmayacağına dair değerlendirme yapan Gönül, söz konusu olayın bi dolandırıcılık olduğunu dile getirdi.
MEVZUATTA YOK
SPK'ya tabii olmayan bir fon adının çektiğini ifade eden Gönül, "Söz konusu olay, bir dolandırıcılık olayı. Sermaye Piyasası mevzuatına göre bir fon değil bu, tamamen dolandırıcılık. Adının fon olması, fon olarak lanse edilmesi mevzuatımızdaki fonu kapsamıyor." dedi.
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