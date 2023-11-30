Fatih Terim Fonu vurgununda yeni detay! Seçil Erzan o ismi de suça ortak etti: İmzası var!

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen "yüksek karlı gizli fon" ya da bir diğer adıyla "Fatih Terim Fonu" ismiyle bilinen dolandırıcılık davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Futbolcular başta olmak üzere ünlü isimleri yüksek kârlı gizli fon adı altında 1 milyar 260 milyon lira dolandırmakla suçlanan banka müdürü Seçil Erzan, işlemlerde yardımcısının da imzasının bulunduğunu kaydetti. İşte çok konuşulan olayda yeni detaylar...

Giriş Tarihi: 30.11.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 09:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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