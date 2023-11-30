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Fatih Terim Fonu vurgununda yeni detay! Seçil Erzan o ismi de suça ortak etti: İmzası var!

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen "yüksek karlı gizli fon" ya da bir diğer adıyla "Fatih Terim Fonu" ismiyle bilinen dolandırıcılık davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Futbolcular başta olmak üzere ünlü isimleri yüksek kârlı gizli fon adı altında 1 milyar 260 milyon lira dolandırmakla suçlanan banka müdürü Seçil Erzan, işlemlerde yardımcısının da imzasının bulunduğunu kaydetti. İşte çok konuşulan olayda yeni detaylar...

Giriş Tarihi: 30.11.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 09:45
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Fatih Terim Fonu vurgununda yeni detay! Seçil Erzan o ismi de suça ortak etti: İmzası var!

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" ya da 'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni bir gelişme yaşandı.

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Fatih Terim Fonu vurgununda yeni detay! Seçil Erzan o ismi de suça ortak etti: İmzası var!

YARDIMCISINI DA SUÇA ORTAK ETTİ

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu ünlü isimleri 1 milyar 260 milyon lira dolandıran ve 226 yıla kadar hapsi istenen özel bir bankanın İstanbul Levent'teki şube müdürü Seçil Erzan'ın, Şube Müdür Yardımcısı Asiye Öztürk'ü de suça ortak ettiği saptandı.

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Fatih Terim Fonu vurgununda yeni detay! Seçil Erzan o ismi de suça ortak etti: İmzası var!

Geçtiğimiz hafta davanın ilk duruşmasının görüldüğü celsede konuşan Erzan, ünlü teknik direktör Fatih Terim'den 300 bin dolar aldığını öne sürmüştü.

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Fatih Terim Fonu vurgununda yeni detay! Seçil Erzan o ismi de suça ortak etti: İmzası var!

Terim'in ise 2 Haziran'da "şikâyetçi" sıfatıyla verdiği ifadesinde Seçil Erzan'ın oluşturduğu fondan uzaktan yakından alakasının olmadığını, bankadaki 3 milyon dolarını alamadığını öne sürerek, Erzan ve banka yöneticilerinden şikâyetçi olmuştu.

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Fatih Terim Fonu vurgununda yeni detay! Seçil Erzan o ismi de suça ortak etti: İmzası var!

İddiaların odağındaki Erzan, savcılığa aldığı paralara ilişkin el yazısıyla oluşturulmuş bir kâğıt verdiğini, bu belgelerde Asiye Öztürk'ün de imzasının olduğunu söyledi.