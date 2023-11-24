68 ilde Mercek Operasyonu! Bakan Ali Yerlikaya: 1129 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "68 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-6 Operasyonları'nda; 754 ruhsatsız tabanca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 951 silah ele geçirildi. Bin 129 şüpheli şahıs gözaltına alındı." açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 68 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-6 Operasyonları'nda; 754 ruhsatsız tabanca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 951 silah ele geçirildiğini belirterek, bin 129 şüpheli şahsın gözaltına alındığını kaydetti.
Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Samsun, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Rize, Antalya, Sakarya, Şırnak, Manisa, Balıkesir, Hatay, Kütahya, Ordu, Elazığ, Kahramanmaraş, Kastamonu, Osmaniye, Eskişehir, Kayseri, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Aksaray, Aydın, Uşak, Ağrı, Düzce, Giresun, Kars, Malatya, Yalova, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Niğde, Batman, Bingöl, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Bilecik, Denizli, Erzincan, Muş, Tunceli'de yapılan Mercek-6 Operasyonları'nda 754 ruhsatsız tabanca yakalandı.
Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle:
İstanbul'da 181 tabanca 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 209 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Adana'da 51 tabanca ele geçirildi, 76 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir'de 52 tabanca ele geçirildi, 60 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Samsun'da 36 tabanca ele geçirildi, 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 30 tabanca ele geçirildi, 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Bursa'da 36 tabanca ele geçirildi, 63 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum.
Aziz milletimiz müsterih olsun. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek."
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