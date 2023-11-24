Öğretmenleri Başkan Erdoğan’ı anlattı: Çalışkan, dürüst ve saygılıydı

ÖĞRETMENLERİ ANLATTI

Başkan Erdoğan'ın öğretmeni Semra Acar şunları söyledi:

"Liderlik sonradan olmuyor doğuştan oluyor. Zaten talebem olarak Recep Tayyip Erdoğan bu potansiyele sahip bir öğrenciydi. Gurur duyuyorum. Spor futbol oynuyordu teneffüslerde ve mümessilimdi kendisi.

"ÇOK ÇALIŞKAN VE DÜRÜSTTÜ"

Çok çalıştan dürüst ve de öğretmenlerine saygılı arkadaşları ile iyi iletişim içinde olan başarılı bir öğrencimdi. İmamhatipliler iyi çalışkan insanlardır amaçları sadece not değil okulu en başarılı şekilde bitirmekti. Sayın cumhurbaşkanım bu lider konumu dolayısıyla karizmatik, entellektüel ve fiziki donanımları çok güçlü oluşnu biliyorsunuz. Yüce rabbimin kendisine lütfettiği bir hitabet okulumuzun edebiyat ve münazara kolu başkanı... Onun çok belliydi geleceği ve dünya liderleri arasındaki önceliği Türkiye'nin eğitimde pek çok alan önde oluşu çok büyük gurur ve onore oluyoruz"