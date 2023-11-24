Öğretmenleri Başkan Erdoğan’ı anlattı: Çalışkan, dürüst ve saygılıydı
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip lisesinde sanat tarihi öğretmeni olan Semra Acar ile Prof. Dr. Hasan Çelikkaya, bu özel günde Başkan Erdoğan'ı anlattı.
Karadeniz'den İstanbul Kasımpaşa'ya göçen yaşam savaşını Karadeniz'den istanbul'a taşıyan Reis Kaptan ile Tenzile hanımın oğluydu. Derslerinden ziyade futbolla ilgiliydi. Babası Ahmet Reis her ne kadar karşı çıksa da hayali yeşil sahalara adını altın harflerle yazdırmaktı.
Ancak ilkokul 5. sınıfta yaşadığı bir olay O'nu bambaşka yerlere taşıyacaktı. Din dersindeydi. Okul müdürü aynı zamanda din bilgisi derslerine de giriyordu. Sınıfa girdi "kim namaz kılmak ister" dedi. Tek el kaldıran O'ydu. Ama yere serilen gazete kağıdında namaz kılmayı reddetti, "resimli" dedi. Yere hemen bir masa örtüsü serildi. İşte bu hikaye O'na okulda 'Hoca' lakabı takılmasına neden oldu. Okul müdürü Reis Kaptan'a gitti Tayyip'i imam hatip lisesine "yazdıralım" dedi.
Piyalepaşa İlkokulu'ndan sonraki adresi İstanbul İmam Hatip Lisesi oldu. İmam hatip lisesi onu bambaşka yollara savuracak orada başlayan yolculuk Onu gün gelecek zirveye taşıyacaktı.
996 numaralı öğrencisiydi 'Hoca' İstanbul İmam Hatip Lisesi'nin. Ancak ailesine destek de olması gerekiyordu. Bir yandan okuluna devam ediyor diğer yandan su ve simit satarak aile bütçesine destek vermeye çalışıyordu. Bir yandan da sosyal hayatında dur durak bilmiyordu.
Özellikle edebiyat, hadis, fıkıh ve Kur'an'a meraklıydı. Münazalara katılıyor, Necip Fazıl Kısakürek'in etkisinde şiirler okuyordu.
O yıllarda Milli Türk Talebe Birliği ile de tanıştı. Dindar gençlerin siyasi arenasıydı birlik. Recep Tayyip okuyor okudukça münazaralarda başarı üstüne başarı kazanıyordu. 1972 yılında liselerarası münazara yarışmasına katıldı. İstanbul İmam Hatip Lisesi o yıl münazara yarışmasında birinci oldu. Ve o ekibin başında 18 yaşındaki genç Recep Tayyip Erdoğan vardı.
Başkan Erdoğan 1973te mezun oldu imam hatip lisesinden. O güne kadar da hep öğretmenlerinin gözdesi oldu. Yıllar sonra ahde vefasıyla onu bugüne getiren öğretmenlerinin hep hayır duasını aldı.
ÖĞRETMENLERİ ANLATTI
Başkan Erdoğan'ın öğretmeni Semra Acar şunları söyledi:
"Liderlik sonradan olmuyor doğuştan oluyor. Zaten talebem olarak Recep Tayyip Erdoğan bu potansiyele sahip bir öğrenciydi. Gurur duyuyorum. Spor futbol oynuyordu teneffüslerde ve mümessilimdi kendisi.
"ÇOK ÇALIŞKAN VE DÜRÜSTTÜ"
Çok çalıştan dürüst ve de öğretmenlerine saygılı arkadaşları ile iyi iletişim içinde olan başarılı bir öğrencimdi. İmamhatipliler iyi çalışkan insanlardır amaçları sadece not değil okulu en başarılı şekilde bitirmekti. Sayın cumhurbaşkanım bu lider konumu dolayısıyla karizmatik, entellektüel ve fiziki donanımları çok güçlü oluşnu biliyorsunuz. Yüce rabbimin kendisine lütfettiği bir hitabet okulumuzun edebiyat ve münazara kolu başkanı... Onun çok belliydi geleceği ve dünya liderleri arasındaki önceliği Türkiye'nin eğitimde pek çok alan önde oluşu çok büyük gurur ve onore oluyoruz"
Prof. Dr. Hasan Çelikkaya ise şunları söyledi:
"Tayyip Bey benim 69-73 yılları arasında öğrencim oldu. Sosyal yönü çok kuvvetli hitabet kabiliyeti süper şiir kabiliyeti süper bir öğrenciydi. Futbola meraklıydı. Benim en çok ilgimi çeken yönü hitabet ve şiir kabiliyetiydi. İstanbul'da liseler arası bilgi yarışması düzenlenirdi. İstanbul İmamhatip Lisesi'ni de Tayyip Bey'in başkanlığında 3 öğrenci temsil ederdi. Bunlardan birisi Ali Kul bir dönem önce Bursa Milletvekili idi. İkincisi ise Seyit Bahçıvan isimli öğrencimdi Allah rahmet eylesin vefat etmiş... Bu yarışmalara Tayyip Bey'in başkanlığında bu 3 öğrenci katılırdı ve birinci olurlardı. Bir defasında İstanbul'daki düz liseler İstanbul İmamhatip Lisesi yarışmaya katılacaksa biz katılmayacağız dediler. Bu sefer biz katılmadık o sene Sultanahmet Meslek Lisesi kazandı birinciliği... Bu şekilde çok hareketli bir öğrenciydi buna mukabil de son derece saygılıydı bu özelliği devam ediyor."
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