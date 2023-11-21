İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 7 ilde "Narkogüç" operasyonu
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl'de düzenlenen Narkogüç-36 Operasyonunda, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan 13 şüpheli yakalandı. 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, bu operasyonlarda 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.
Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında, 468 kilo 450 gram sıvı metamfetamin, 6 kilo 200 gram kristal metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda; 17 kilogram skunk, 1 zehir taciri yakalandı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında 1 ton 150 kilogram esrar, 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında 330 kilogram skunk, 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında 64 kilogram skunk, 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında 65,5 kilogram skunk, 4,5 kilogram skunk ele geçirildi. 5 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda; 178 kilogram metamfetamin, 8 kilo eroin, 24 kilogram morfin, 11 kilogram esrar, 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda 10 kilogram skunk ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda 6 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polisimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müjde son dakika duyuruldu! Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? ÇKS belgesi olanlar ikramiye alacak mı?
- 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? EGM PA Polis Akademisi 2023 başvuru kılavuzu ve şartları...
- Fenerbahçe'nin yeni 6 numarasına selam verin! İsmail Kartal'a 1,89'luk makine! Asrın transferini bitmek üzere
- Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! TSK'nın gücüyle gururlanacaksınız! İşte 100 ülke arasında Türkiye'nin sırası...
- Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, EYT'liye gece saat 23.00'de duyuruldu! 21-22-23-24 Kasım'da tahsis numarasına göre yatacak! 7.500 TL'ye ek 12.000 TL!
- Çok kuvvetli geliyor, İstanbul dahil hazır olun! Batıdan başlayıp 24 saatte tüm Türkiye'yi kaplayacak! Yıllardır görülmedi
- Selahaddin Eyyubi kimdir, hangi devlet, ne zaman, kaç yaşında öldü? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin eşi ve çocukları kimler, ne zaman yaşadı? İşte hayatı...
- Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı açıldı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? 150 bin TL kredi son dakika...
- Taşerona kadro 4D'liye son durum ne? 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis'e ne zaman gelecek?
- Her hafta sadece 1 kez sofranızda bulundurun! Her derde deva besin: Eklem ağrısı, akciğer enfeksiyonu, reflü, bağırsak sağlığı...
- O türkünün hikâyesini daha önce hiç duymadınız... Kara Tren türküsünün yürek burkan hikâyesi
- Tunceli'de görüldü! Yağışların ardından ortaya çıktı, bakan bir daha baktı!