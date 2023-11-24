CHP’li İBB’de 125 başlıkta usulsüzlük! Sayıştay raporu ortaya koydu: İBB borç batağında

Raporun en dikkat çeken başlıklardan biri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Tasarruf yapıyoruz. Araç sayısını azalttık" söyleminin gerçeği yansıtmaması oldu. İBB'nin açıkladığından daha fazla araca sahip olduğu, bin 258 aracın Araç Yönetim Sistemi'ne bile kaydettirilmediği belirtilen raporda, "Belediye bünyesindeki araçların sayısı tam olarak tespit edilememektedir" ifadesini yer verildi.