CHP'li İBB'de 125 başlıkta usulsüzlük! Sayıştay raporu ortaya koydu: İBB borç batağında
Sayıştay tarafından hazırlanan 2022 raporu, CHP'li İBB'deki usulsüzlükleri ortaya çıkardı. Raporda tam 125 başlıkta İBB'de hatalı işlem yapıldığı bildirilirken, belediyenin adeta borç batağında olduğu da raporda yer aldı.
Sayıştay'ın yayınladığı 2022 raporu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin usulsüzlüklerini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Raporda, İBB'de 125 farklı konuda hatalı işlem yapıldığına yer verildi.
Raporun en dikkat çeken başlıklardan biri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Tasarruf yapıyoruz. Araç sayısını azalttık" söyleminin gerçeği yansıtmaması oldu. İBB'nin açıkladığından daha fazla araca sahip olduğu, bin 258 aracın Araç Yönetim Sistemi'ne bile kaydettirilmediği belirtilen raporda, "Belediye bünyesindeki araçların sayısı tam olarak tespit edilememektedir" ifadesini yer verildi.
İBB BORÇ BATAĞINDA
Sayıştay, İBB'nin borç batağında olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İBB'nin 2022'de borçlanma yasal sınırını 13 milyar 94 milyon TL aştığı tespit edildi. İBB, borçlanma miktarı düşürülmeden yeni bir borçlanma yapmaması konusunda uyarıldı.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun, İBB Meclisi'nin yeşil alan statüsüne alıp park alanı olarak tescillediği Beşiktaş Dikilitaş'taki araziyi de meclis kararı almadan belediye şirketi İmar A.Ş.'ye sattığı ortaya çıktı. Sayıştay raporu, İBB sosyal tesislerindeki fahiş fiyat artışlarının nedenini de açıkladı. Yasa gereği İBB Meclisi'nin belirlemesi gereken fiyat tarifelerini, İmamoğlu'nun bizzat oluşturduğu tespit edildi.
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