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"Germiciler" organize suç örgütü çökertildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

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Giriş Tarihi: 16.11.2023 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
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Germiciler organize suç örgütü çökertildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Muğla'da düzenlenen "Kafes Operasyonları" kapsamında elebaşlığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve "Germiciler grubu" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Muğla'da düzenlenen "Kafes Operasyonları" kapsamında elebaşlığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve "Germiciler grubu" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Muğla'da Düzenlenen "KAFES" OPERASYONLARI Kapsamında, Elebaşılığını Hakan Germici İsimli Şahsın Yaptığı ve "Germiciler" Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi

Operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli şahıs Tutuklandı

Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz.

Muğla'da faaliyet gösterdiği tespit edilen elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici'nin yaptığı Germiciler organize suç örgütüne yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından KAFES Operasyonu düzenlendi.

Organize suç örgütünün internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden,
Gerçekte sahibi olmadığı araçları sahibiymiş gibi göstererek ilan verdikleri,
Sahte tapu ve kimlikle sahibi olmadıkları evleri sahibiymiş gibi gösterip satmaya çalıştıkları,
Sahte satılık eşya vb. ilanlar vererek
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK yaptıkları tespit edildi.

Ayrıca bu suç örgütünün "SİLAH TİCARETİ" yaptığı ve örgüt elebaşının 31 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında sayıda,
Tabancalar,
Sahte tapular,
Dijital materyaller ile
Nakit para ele geçirildi.

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kuran" bu şahıslardan 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 10 şahıs tutuklandı. Bu suç örgütü ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle

Germiciler suç örgütü çökertildi GERMİCİLER SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

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