24 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 68 ilde “MERCEK-6” Operasyonu! Bin 129 kişi yakalandı, 951 silah ele geçirildi.

68 ilde “MERCEK-6” Operasyonu! Bin 129 kişi yakalandı, 951 silah ele geçirildi.

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2023 08:38
Son dakika haberi… İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik 68 ilde gerçekleştirilen Mercek-6 operasyonlarında 1129 şüpheli gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
68 ilde “MERCEK-6” Operasyonu!
68 ilde “MERCEK-6” Operasyonu!
“Akşener’in oğlu poşetle para dağıttı”
“Akşener’in oğlu poşetle para dağıttı”
Gazze’de geçici ateşkes başladı
Gazze’de geçici ateşkes başladı
1’e 3 kazanacaklardı, kaybettiler
1’e 3 kazanacaklardı, kaybettiler
Uluslararası boykot giderek genişliyor
Uluslararası boykot giderek genişliyor
Cesur yürekli, vatan sevdalısı öğretmenler…
Cesur yürekli, vatan sevdalısı öğretmenler…
“Öğretmen oldum ben!” filminin galası yapıldı
“Öğretmen oldum ben!” filminin galası yapıldı
Batı’nın işgal karşısındaki çifte standardı
Batı’nın işgal karşısındaki çifte standardı
Meral Ablam ile beraber zorlukları aşacağımıza inanıyorum
"Meral Ablam ile beraber zorlukları aşacağımıza inanıyorum"
Çevre Bakanı Özhaseki A Haber’de!
Çevre Bakanı Özhaseki A Haber'de!
Bakan Özhaseki Malatya depremine yakalandı
Bakan Özhaseki Malatya depremine yakalandı
Emine Erdoğan’dan su tasarrufu çağrısı
Emine Erdoğan'dan su tasarrufu çağrısı
Daha Fazla Video Göster