23 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul ve Bursa'da torbacılara operasyon: 156 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul ve Bursa'da torbacılara operasyon: 156 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2023 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
ABONE OL
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul ve Bursa’da torbacılara operasyon: 156 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Bursa’da “Sokak Satıcısı” olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan "NARKOGÜÇ-37 Operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA