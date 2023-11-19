İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehir edeceğiz”

"Antalyalı hemşehrilerime ifade etmem gerekir ki asayiş suçlarının 10'undan 9'unu hem jandarma hem de emniyetimizin yakalayarak adalete teslim ettiğini gördük. 1 hafta içinde Antalya'mızda da 3 Mobil Göç Noktası aracımız hizmet vermeye başlayacak. Biz bir yakalanmayan sayıyı bile kabul etmiyoruz. İstiyoruz ki işlenen suçun zanlısını en kısa zamanda yakalayarak adalete teslim edelim. Her gittiğim ilde vatandaşlarımızdan bir istekte bulunuyoruz. Biz birbiri ile uyumlu ve birbirine güvenen içişleri ailesiyiz. Antalyalı hemşehrilerimiz 112 ile rahatsız oldukları ne varsa bize bildirsinler. Sabırla beklesinler ki biz onların bize verdiği talimat gereği neler yapacağımızı görsünler. Yenemeyeceğimiz hiçbir suç ve suçlu yoktur, hepsinin hakkından geliriz."