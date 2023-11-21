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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 'Yolyemezler' suç örgütü çökertildi!

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Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: ’Yolyemezler’ suç örgütü çökertildi!

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de eş zamanlı düzenlenen ‘Kafes-14’ Operasyonları kapsamında, ‘Yolyemezler’ Grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 19 şüpheli şahıs yakalandı.”

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