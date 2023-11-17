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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan MERCEK-4 operasyonu açıklaması! 1127 şüpheli gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 17.11.2023 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan MERCEK-4 operasyonu açıklaması! 1127 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde son günde düzenlenen ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen MERCEK-4 operasyonlarında 891 silahın ele geçirildiğini bin 127 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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