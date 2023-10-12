CHP’de görülmemiş savaş! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'dan vaz mı geçiyor?
SON DAKİKA | 14-28 Mayıs seçimleri sonrası CHP’deki savaş alevlenerek büyüyor. İstanbul'da geçen hafta sonu yapılan kongrede yaşanan skandallar CHP'nin özeti niteliğindeydi. Kongrede İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu. Canpolat'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tarafından ayakta alkışlanması CHP’deki krizin yansımasıydı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen fondaş gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazsısında partide zuhur eden sürtüşmeyi "Akrep yapmaz CHP'linin CHP'liye yaptığını" sözleri ile özetlerken, "Kılıçdaroğlu ve kliği İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'dan vazgeçebilir" ifadelerine yer verdi.
CHP tarihinde görülmemiş olaylar yaşanıyor ve 31 Mart 2024'teki yerel seçimlere paramparça olarak gidiyor.
14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası "değişim" söylemleriyle partiyi karıştıran ve istenmeyen isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir kez daha gündem oldu.
4-5 Kasım'daki kurultay öncesi gerilim zirve yaptı ve İstanbul İl Kongresi'nde bombalar ateşlendi.
CANPOLAT, İMAMOĞLU'NU YERDEN YERE VURDU
Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat, Ekrem İmamoğlu'na açık açık savaş açtı.
CHP'lilerin İBB'ye girmek için İYİ Parti'ye geçtiğini iddia eden Canpolat, kürsüyü sert bir şekilde yumrukladı ve destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları tarafından ayakta alkış tufanına tutuldu.
PARAMPARÇA CHP!
CHP'nin Anadolu'daki fotoğrafı olan kritik kongrede yaşanan skandal gerilim, CHP içindeki "değişimciler" ve "Kemalciler" arasındaki ayrışmanın açık açık kanıtı oldu.
FONDAŞ GEZETECİ SAYMAZ: AKREP YAPMAZ CHP'LİNİN CHP'LİYE YAPTIĞINI
CHP'ye yakınlığı ile bilinen fondaş gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazsısında partide zuhur eden sürtüşmeyi "Akrep yapmaz CHP'linin CHP'liye yaptığını" sözleri ile özetlerken, "Kılıçdaroğlu ve kliği İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'dan vazgeçebilir" ifadelerine yer verdi.
Saymaz, Canpolat'ın sözlerinin İmamoğlu'na karşı bir "İHBAR" niteliğinde olduğunu vurguladı.
"İMAMOĞLU'NU İTİBARSIZLAŞTIRMA PLANI"
Saymaz, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamı" olarak dillendirilen Cemal Canpolat'ın bu sözlerle hem yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanmasını önlemeye çalıştığını hem de 81 ilde aday çıkarmaya hazırlanan İYİ Parti'ye 2. kurşunu attığını ifade etti.
Canpolat için "İmamoğlu'nu itibarsızlaştırmak için bundan fazlası yapılamazdı" ifadelerini kullandı.
İsmail Saymaz, kongrede yaşanan tartışmalara dair flaş bir iddia ortaya attı.
Saymaz "CHP'nin İstanbul Kongresi kanıtlıyor ki Kılıçdaroğlu ve kliği İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'dan vazgeçebilir. Daha şimdiden Kılıçdaroğlu yanlısı sosyal medya hesaplarında İBB aleyhine paylaşımlar yapılıyor" cümlesini kurdu.
Saymaz son cümlelerinde ise "İmamoğlu, CHP'lilere karşı mücadele edecek. Çünkü CHP'liler parti içindeki itibarını koruyabilmek için Türkiye'deki iktidar olmaktan bile vazgeçerler." ifadelerine yer verdi.
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