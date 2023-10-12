CHP’de görülmemiş savaş! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’ndan kurtulmak için İstanbul’dan vaz mı geçiyor?

Saymaz "CHP'nin İstanbul Kongresi kanıtlıyor ki Kılıçdaroğlu ve kliği İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'dan vazgeçebilir. Daha şimdiden Kılıçdaroğlu yanlısı sosyal medya hesaplarında İBB aleyhine paylaşımlar yapılıyor" cümlesini kurdu.

Saymaz son cümlelerinde ise "İmamoğlu, CHP'lilere karşı mücadele edecek. Çünkü CHP'liler parti içindeki itibarını koruyabilmek için Türkiye'deki iktidar olmaktan bile vazgeçerler." ifadelerine yer verdi.