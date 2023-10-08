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CHP İstanbul Kongresi'nde sert rüzgar! Canan Kaftancıoğlu sahnede yuhalandı

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Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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CHP İstanbul Kongresi’nde sert rüzgar! Canan Kaftancıoğlu sahnede yuhalandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan İstanbul Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yuhalandı. Kaftancıoğlu, salondan yükselen seslere alkışla karşılık verdi.

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