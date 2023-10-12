12 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye doğal gaz merkezi olma yolunda! Putin ilk aşamayı açıkladı! Avrupa'nın gözü burada...

Türkiye doğal gaz merkezi olma yolunda! Putin ilk aşamayı açıkladı! Avrupa'nın gözü burada...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
ABONE OL
Türkiye doğal gaz merkezi olma yolunda! Putin ilk aşamayı açıkladı! Avrupa’nın gözü burada...

Türkiye'de enerjide bağımsızlık için önemli adımlar atarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğal gazda merkez ülke olma yolunda olan Türkiye'ye ilişkin konuştu. Türkiye'nin gaz merkezi olması konusunda ilk aşamanın elektronik gaz ticaret platformu oluşturmak olduğunu ifade eden Putin "Avrupa kıtasındaki kaynaklarımızı satın almak isteyen herkes doğal gaz merkeziyle ilgileniyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi için ilk aşamanın elektronik gaz ticaret platformunun oluşturulması olduğunu, sonrasında gaz tedarikine yönelik altyapıyı genişletmeyi planladıklarını söyledi.

PUTİN'DEN DOĞAL GAZ MERKEZİ AÇIKLAMASI

Putin, Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nda açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA KITASINDAKİ KAYNAKLARIMIZI SATIN ALMAK İSTEYEN HERKES İLGİLENİYOR"

Putin, "Öncelikle Avrupa kıtasına gaz ticareti için elektronik bir platform oluşturmaktan bahsediyoruz. Bu konuyla hem Türk dostlarımız hem de biz, ama aynı zamanda Avrupa kıtasındaki kaynaklarımızı satın almak isteyen herkes ilgileniyor." dedi.

"DOĞAL GAZ BORU HATTI TAMAMEN DOLU"

Rusya Devlet Başkanı, "Doğal gaz boru hatları verimli çalışıyor, tamamen dolu. Prensip olarak bu fırsatları genişletecek fikirlerimiz var.

İLK AŞAMA: ELEKTRONİK TİCARET PLATFORMU OLUŞTURMAK

Ancak tekrar ediyorum; ilk aşama bir elektronik ticaret platformunun oluşturulmasıdır. Bunun oluşturulmasında büyük bir sorun görmüyoruz. Türkiye ilgileniyor, biz de ilgileniyoruz." şeklinde konuştu.

AZERBAYCAN'IN GÖZÜ BURADA

Putin, projeyle Azerbaycan'ın da ilgilendiğini kaydetti. Putin ayrıca, Türkiye'deki gaz merkezi hayata geçirildiğinde diğer üreticilerin de projeye katılacağını umduğunu ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA