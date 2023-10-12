Türkiye doğal gaz merkezi olma yolunda! Putin ilk aşamayı açıkladı! Avrupa’nın gözü burada...

"AVRUPA KITASINDAKİ KAYNAKLARIMIZI SATIN ALMAK İSTEYEN HERKES İLGİLENİYOR"

Putin, "Öncelikle Avrupa kıtasına gaz ticareti için elektronik bir platform oluşturmaktan bahsediyoruz. Bu konuyla hem Türk dostlarımız hem de biz, ama aynı zamanda Avrupa kıtasındaki kaynaklarımızı satın almak isteyen herkes ilgileniyor." dedi.