Türkiye doğal gaz merkezi olma yolunda! Putin ilk aşamayı açıkladı! Avrupa'nın gözü burada...
Türkiye'de enerjide bağımsızlık için önemli adımlar atarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğal gazda merkez ülke olma yolunda olan Türkiye'ye ilişkin konuştu. Türkiye'nin gaz merkezi olması konusunda ilk aşamanın elektronik gaz ticaret platformu oluşturmak olduğunu ifade eden Putin "Avrupa kıtasındaki kaynaklarımızı satın almak isteyen herkes doğal gaz merkeziyle ilgileniyor" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi için ilk aşamanın elektronik gaz ticaret platformunun oluşturulması olduğunu, sonrasında gaz tedarikine yönelik altyapıyı genişletmeyi planladıklarını söyledi.
PUTİN'DEN DOĞAL GAZ MERKEZİ AÇIKLAMASI
Putin, Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nda açıklamalarda bulundu.
"AVRUPA KITASINDAKİ KAYNAKLARIMIZI SATIN ALMAK İSTEYEN HERKES İLGİLENİYOR"
Putin, "Öncelikle Avrupa kıtasına gaz ticareti için elektronik bir platform oluşturmaktan bahsediyoruz. Bu konuyla hem Türk dostlarımız hem de biz, ama aynı zamanda Avrupa kıtasındaki kaynaklarımızı satın almak isteyen herkes ilgileniyor." dedi.
"DOĞAL GAZ BORU HATTI TAMAMEN DOLU"
Rusya Devlet Başkanı, "Doğal gaz boru hatları verimli çalışıyor, tamamen dolu. Prensip olarak bu fırsatları genişletecek fikirlerimiz var.
İLK AŞAMA: ELEKTRONİK TİCARET PLATFORMU OLUŞTURMAK
Ancak tekrar ediyorum; ilk aşama bir elektronik ticaret platformunun oluşturulmasıdır. Bunun oluşturulmasında büyük bir sorun görmüyoruz. Türkiye ilgileniyor, biz de ilgileniyoruz." şeklinde konuştu.
AZERBAYCAN'IN GÖZÜ BURADA
Putin, projeyle Azerbaycan'ın da ilgilendiğini kaydetti. Putin ayrıca, Türkiye'deki gaz merkezi hayata geçirildiğinde diğer üreticilerin de projeye katılacağını umduğunu ifade etti.
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