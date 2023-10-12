Diyarbakır'da 'Eren' operasyonu: 603 kilogram esrar ve 640 bin 600 kök esrar bitkisi ele geçirildi
Son dakika haberleri... Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 603 kilogram esrar, 489 bin 60 kök Hint keneviri ve 151 bin 540 kök skunk ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Serin ve Çağdaş mahalleleri kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Er Sabit Türkeş operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, 140 kilogram toz esrar, 463 kilogram kubar esrar, 489 bin 60 kök Hint keneviri ve 151 bin 540 kök skunk ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
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