10 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri CHP’de kongre sonrası yeni kriz patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Çelik…

CHP’de kongre sonrası yeni kriz patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Çelik…

SON DAKİKA | CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu başını çektiği "değişimciler" arasında bu kez de "tebrik krizi" yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Kongresi'ni kazanan "değişimci" Özgür Çelik'i tebrik etmediği ve bu yaşananlar sonrası Çelik'in Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığı bildirildi. İşte detaylar…

Sabah
Giriş Tarihi: 10.10.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 09:37
  • 1
  • 7
CHP’de kongre sonrası yeni kriz patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Çelik…

Genel merkez tarafından desteklenen Cemal Canpolat'ı mağlup ederek partideki "değişim" hareketini yeniden heyecanlandıran Özgür Çelik, bir anda CHP'de en çok konuşulan isim haline geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
CHP’de kongre sonrası yeni kriz patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Çelik…

Dün gün boyu Kılıçdaroğlu'nun yeni il başkanını tebrik edip etmeyeceği merakla beklenirken, genel merkezden konuya ilişkin hiçbir açıklama yapılmadı.

  • 3
  • 7
CHP’de kongre sonrası yeni kriz patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Çelik…

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden de Çelik'i kutlamaması sonrası partililer arasındaki dedikodular arttı.

  • 4
  • 7
CHP’de kongre sonrası yeni kriz patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Çelik…

TELEFON BİLE ETMEMİŞ

Dün gerçekleştirilen MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaşanan sürece yönelik ipucu niteliğinde ifadeler kullandı.

  • 5
  • 7
CHP’de kongre sonrası yeni kriz patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Çelik…

Çelik ile Kılıçdaroğlu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini ancak arayan kişinin Çelik olduğunu belirten Akın, "İstanbul il başkanımız bugün (dün) genel başkanımızı aradı.