CHP İstanbul İl Kongresi hakkında bomba iddia! Eski CHP Genel Sekreteri Sevigen: Ekrem İmamoğlu keseyi açtı akçeli işlerle kazandılar

Kongrenin adil bir ortamda gerçekleşmediğini savunan Sevigen, özellikle İBB eliyle delege transferi için bütün kaynakların devreye sokulduğunu öne sürerek, "Değişimciler, İstanbul'da akçeli işlerle kazandı. Adil ve el değmemiş bir ortam olsaydı Canpolat kazanırdı. Buna ek olarak Kılıçdaroğlu'nun günahları da Canpolat'ı mağlup etti" dedi.

CANPOLAT'IN HATASI...

SABAH'a konuşan CHP'li Sevigen, Cemal Canpolat açısından en büyük hatanın "Kılıçdaroğlu'nu ölçüsüz bir savunmak" olduğunu vurguladı.