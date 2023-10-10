CHP İstanbul İl Kongresi hakkında bomba iddia! Eski CHP Genel Sekreteri Sevigen: Ekrem İmamoğlu keseyi açtı akçeli işlerle kazandılar
CHP'de büyük bir gerginlik içinde yaşanan CHP İl Kongresi'nde değişimcilerin ve Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik yeni il başkanı seçildi. Yaşanan seçime yönelik eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den çarpıcı bir çıkış geldi. Sevigen, İstanbul'daki değişimcilerin akçeli işlerle kazandığını vurgularken "Adil ve el değmemiş bir ortam olsaydı Canpolat kazanırdı. Buna ek olarak Kılıçdaroğlu'nun günahları da Canpolat'ı mağlup etti" dedi. İşte detaylar...
CHP'de önümüzdeki ay yapılacak kurultay öncesinde İstanbul İl Kongresi yapılırken CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı, 342 delegenin oyunu alarak Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik oldu.
İMAMOĞLU TEBRİK ETTİ
Çelik'e Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği bilinirken, genel merkez ile yenilikçiler rekabetine sahne olan kongreye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan adaylığını açıklayan Özgür Özel katılmadı.
Kongrede partililere seslenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimi kazanan Çelik'i sosyal medya hesabından da tebrik etti.
BAY KEMAL TEBRİK ETMEDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu başını çektiği "değişimciler" arasında bu kez de "tebrik krizi" yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Kongresi'ni kazanan "değişimci" Özgür Çelik'i tebrik etmediği ortaya çıktı.
"DEĞİŞİMCİLER İSTANBUL'DA AKÇELİ İŞLERLE KAZANDI"
CHP'de değişimcilerin zaferiyle sonuçlanan olaylı İstanbul İl Kongresi gündemdeki yerini korurken, eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den gündemi sarsacak bir iddia geldi.
Kongrenin adil bir ortamda gerçekleşmediğini savunan Sevigen, özellikle İBB eliyle delege transferi için bütün kaynakların devreye sokulduğunu öne sürerek, "Değişimciler, İstanbul'da akçeli işlerle kazandı. Adil ve el değmemiş bir ortam olsaydı Canpolat kazanırdı. Buna ek olarak Kılıçdaroğlu'nun günahları da Canpolat'ı mağlup etti" dedi.
CANPOLAT'IN HATASI...
SABAH'a konuşan CHP'li Sevigen, Cemal Canpolat açısından en büyük hatanın "Kılıçdaroğlu'nu ölçüsüz bir savunmak" olduğunu vurguladı.
İBB KESENİN AĞZINI AÇTI
Kongre öncesi İBB'nin kesenin ağzını sonuna kadar açarak delege transferine yoğun mesai harcadığını belirten Sevigen, bu durumun da Özgür Çelik'in zaferine zemin hazırladığını söyledi.
"Belediye başkanları kongrelere akçeli işler karıştırdıkları zaman bunun acısını örgütler çeker" yorumunu yapan Sevigen, Canpolat'ın da yanlış bir tutum içine girdiğine dikkat çekerek, "Kılıçdaroğlu'nun avukatlığına soyundu. Bu kadar başarısızlığın üstüne Kılıçdaroğlu'nu böylesine savunmanın hiçbir izahı olamaz" şeklinde konuştu.
"İMAMOĞLU KORKAK BİR SİYASETÇİ"
İstanbul'daki sonuca rağmen Kılıçdaroğlu'nun kurultayda bir kez daha genel başkan seçileceğini öne süren Sevigen, "İstanbul'da Özgür Çelik'e oy veren birçok isim kurultayda Kılıçdaroğlu'na oy verir. 'Bu sonucun ardından Özgür Özel adaylıktan çekilip İmamoğlu aday olur' iddialarına da ihtimal vermiyorum. İmamoğlu, genel başkan adayı olmaya cesaret edemez. Ne kadar korkak bir siyasetçi olduğunu bu süreçte yeterince gördük" ifadelerini kullandı.
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