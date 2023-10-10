CHP’li Mesut Kösedağı’ndan skandal savunma! Canpolat’a yalancı benzetmesi: Kongre şehvetiyle oy almak için söyledi

İDDİALAR HAVADA UÇUŞTU

Kongre öncesi İBB'nin kesenin ağzını sonuna kadar açarak delege transferine yoğun mesai harcadığı da iddia edildi.

Bu iddialar sonrası AK Partili Ali Rıza Teke İBB Meclisi toplantısında konuya ilişkin bir soru yönetti. Teke sorusunda "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından, İBB ve iştirak şirketlerinde çalışmak üzere kaç delege işe alınmıştır? Medyaya yansıyan delegelerin haricinde İBB Başkanlığında çalışan delegeler olup olmadığı açıklanacak mıdır? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından, CHP İl Başkanı olması desteklenen ve seçilen Özgür Çelik'in seçilmesi amacıyla iş garantisinden başka herhangi bir söz verilmiş midir? İBB Başkanlığının hangi makamları delegeler için ayrılmıştır?" ifadelerini kullandı.