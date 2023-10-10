CHP'li Mesut Kösedağı'ndan skandal savunma! Canpolat'a yalancı benzetmesi: Kongre şehvetiyle oy almak için söyledi
CHP'de İstanbul'da yaşanan il kongresinde Ekrem İmamoğlu'nun ve değişimcilerin adayı Özgür Çelik kazanan taraf oldu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat, kongre öncesi İBB'nin delegeleri satın almak için tüm imkanlarını seferber ettiği ve çok sayıda delegeyi belediyede işe aldığını iddia etti. Bu iddialar AK Partili Ali Rıza Teke tarafından İBB Meclisi'nde gündeme getirildi. Teke bu iddiaların doğru olup olmadığını sorarken CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı "Şddialardaki cümleler Canpolat'ın seçim zamanında delegeleri etkilemek için söylediği cümleler. Asla gerçekçiliği ve karşılığı yok. Kongre şehvetiyle kongre anında delegelerin oylarını almak için söylediği bir iddiadır." gibi komik bir savunma yaptı. İşte detaylar...
CHP'de seçimlerde yaşanan hezimetin ardından istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu, faturayı MYK üyeleri ve danışmanlarına kesti. Bu gelişme sonrası parti içinde başlayan değişim hareketi giderek büyürken Özgür Özel kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkacağını duyurdu.
Özel'in bu çıkışı sonrası gözler CHP'deki il kongrelerine çevrilirken çok sayıda ilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği adaylar ipi göğüsledi. Ancak İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik değişimcilerin adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Canpolat'ı devirmeyi başardı.
BAY KEMAL TEBRİK ETMEDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu başını çektiği "değişimciler" arasında bu kez de "tebrik krizi" yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Kongresi'ni kazanan "değişimci" Özgür Çelik'i tebrik etmediği ortaya çıktı.
İBB BÜTÜN KAYNAKLARI DELEGE TRANSFER İÇİN DEVREYE SOKTU
Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat kongrenin adil bir ortamda gerçekleşmediğini söylerken özellikle İBB eliyle delege transferi için bütün kaynakların devreye soktuğunu ve bu isimlere belediyede iş verdiğini iddia etti.
İDDİALAR HAVADA UÇUŞTU
Kongre öncesi İBB'nin kesenin ağzını sonuna kadar açarak delege transferine yoğun mesai harcadığı da iddia edildi.
Bu iddialar sonrası AK Partili Ali Rıza Teke İBB Meclisi toplantısında konuya ilişkin bir soru yönetti. Teke sorusunda "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından, İBB ve iştirak şirketlerinde çalışmak üzere kaç delege işe alınmıştır? Medyaya yansıyan delegelerin haricinde İBB Başkanlığında çalışan delegeler olup olmadığı açıklanacak mıdır? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından, CHP İl Başkanı olması desteklenen ve seçilen Özgür Çelik'in seçilmesi amacıyla iş garantisinden başka herhangi bir söz verilmiş midir? İBB Başkanlığının hangi makamları delegeler için ayrılmıştır?" ifadelerini kullandı.
KOMİK SAVUNMA: KONGRE ŞEHVETİYLE SÖYLENMİŞ SÖZLER
CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı ise Teke'nin sorusuna yanıt verirken "Özgür Çelik'e başarılar diliyoruz. İddialardaki cümleler Canpolat'ın seçim zamanında delegeleri etkilemek için söylediği cümleler. Asla gerçekçiliği ve karşılığı yok. Kongre şehvetiyle kongre anında delegelerin oylarını almak için söylediği bir iddiadır. Gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kişinin kendisini bağlar." ifadelerini kullandı.
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