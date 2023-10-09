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Haberler Galeri CHP'de kongresinde yeni fırıldak! Ekrem İmamoğlu'nun oy karşılığı koltuk rüşveti ifşa oldu

CHP'de kongresinde yeni fırıldak! Ekrem İmamoğlu'nun oy karşılığı koltuk rüşveti ifşa oldu

CHP İstanbul il kongresi gerçekleşen oylamalar ile tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun Çelik'in, Bay Kemal'in Canpolat'ı karşısında üstün gelerek CHP İstanbul seçimlerini kazandı. Bu sonucun ardından oğuldan babaya bir darbe daha gelmiş oldu. Kongredeki kaos yine seçimi gölgede bıraktı. İBB'deki liyakatsizliği itiraf eden Bay Kemal'in Canpolat'ı, İmamoğlu'nun kendi adayına oy verecek delegeleri işe aldığını söyledi. Ekrem İmamoğlu bu sözlere "Rezil olduk millete" diyerek tepki gösterdi. İşte Ekrem İmamoğlu'nun oy karşılığı koltuk rüşvetinde bulunduğu delegeler…

Giriş Tarihi: 09.10.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 18:46
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CHP’de kongresinde yeni fırıldak! Ekrem İmamoğlu’nun oy karşılığı koltuk rüşveti ifşa oldu

Genel seçimlerde yaşanan hezimetin ardından "Değişim" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri dün İstanbul'da karşı karşıya geldi.

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CHP’de kongresinde yeni fırıldak! Ekrem İmamoğlu’nun oy karşılığı koltuk rüşveti ifşa oldu

İSTANBUL'DA İMAMOĞLU'NUN ADAYI KAZANDI

Kurultaya giderken yaşanan kavgaların gölgesinde İstanbul İl Kongresi gerçekleştirildi.

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CHP’de kongresinde yeni fırıldak! Ekrem İmamoğlu’nun oy karşılığı koltuk rüşveti ifşa oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı CHP'nin eski İstanbul İl Başkanlarından Cemal Canpolat oldu.

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CHP’de kongresinde yeni fırıldak! Ekrem İmamoğlu’nun oy karşılığı koltuk rüşveti ifşa oldu

Ekrem İmamoğlu ve değişimcilerin adayı ise Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik oldu. Olaylı geçen kongrede oyların 342'sini Çelik, 310'unu Canpolat aldı.

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CHP’de kongresinde yeni fırıldak! Ekrem İmamoğlu’nun oy karşılığı koltuk rüşveti ifşa oldu

BAY KEMAL'İN CANPOLAT'I İMAMOĞLU'NU DOĞRADI

Kongreye Cemal Canpolat'ın itiraf niteliğindeki açıklamaları damga vurdu.

"CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum!" diyen Canpolat "CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum." ifadeleriyle İBB'deki liyakatsizliği ifşa etti.

Canpolat şunları söyledi:

"Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir."