09 Ekim 2023, Pazartesi
CHP'de kongresinde yeni fırıldak! Ekrem İmamoğlu'nun oy karşılığı koltuk rüşveti ifşa oldu
CHP İstanbul il kongresi gerçekleşen oylamalar ile tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun Çelik'in, Bay Kemal'in Canpolat'ı karşısında üstün gelerek CHP İstanbul seçimlerini kazandı. Bu sonucun ardından oğuldan babaya bir darbe daha gelmiş oldu. Kongredeki kaos yine seçimi gölgede bıraktı. İBB'deki liyakatsizliği itiraf eden Bay Kemal'in Canpolat'ı, İmamoğlu'nun kendi adayına oy verecek delegeleri işe aldığını söyledi. Ekrem İmamoğlu bu sözlere "Rezil olduk millete" diyerek tepki gösterdi. İşte Ekrem İmamoğlu'nun oy karşılığı koltuk rüşvetinde bulunduğu delegeler…
Giriş Tarihi: 09.10.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 18:46
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21