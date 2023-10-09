CHP’de kongresinde yeni fırıldak! Ekrem İmamoğlu’nun oy karşılığı koltuk rüşveti ifşa oldu

BAY KEMAL'İN CANPOLAT'I İMAMOĞLU'NU DOĞRADI

Kongreye Cemal Canpolat'ın itiraf niteliğindeki açıklamaları damga vurdu.

"CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum!" diyen Canpolat "CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum." ifadeleriyle İBB'deki liyakatsizliği ifşa etti.

Canpolat şunları söyledi:

"Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir."