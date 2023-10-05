TOGG fabrikasını gezen İsmail Saymaz’dan övgü: Başkan Erdoğan’ın ısrarı olmasa TOGG’un yaşaması mümkün olmazdı

Bu isimler arasından CHP yandaşı İsmail Saymaz da vardı.

Saymaz, katıldığı bir canlı yayında "TOGG çok enteresan bir durum. Sanki bu toplum hiç araba görmemiş. Sanki bu toplum daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu. Aynasını tutan da var lastiğini kavrayan da... " ifadeleriyle toplumu hedef almıştı.