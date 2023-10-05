TOGG fabrikasını gezen İsmail Saymaz'dan övgü: Başkan Erdoğan'ın ısrarı olmasa TOGG'un yaşaması mümkün olmazdı
Türkiye tarihine altın harflerle yazılan yerli ve milli gururu TOGG’da üretim faaliyetleri tam gaz devam ediyor. Öte taraftan da Gebze'deki dev fabrika ziyaretçilerini konuk ediyor. Geçtiğimiz ay CHP'li vekillerin ziyaret ettiği muhteşem fabrikayı geçen hafta ise gazeteciler gözlemledi. O gazetecilerden arasında her fırsatta önyargılı olarak TOGG'u eleştiri bombardımanına tutan İsmail Saymaz da vardı. Saymaz, bugünkü köşesinde TOGG fabrikası izlenimlerini anlattı. TOGG gerçeğini sonunda gören Saymaz, Türkiye otoyollarında 6 bin kadar TOGG dolaştığını ifade ederek, "Kuşkusuz, Başkan Erdoğan'ın ısrarı olmasa TOGG'un doğup yaşaması mümkün olmazdı. Fakat artık TOGG'u siyasi rekabetin nesnesi olmaktan çıkarmalıyız.” cümlelerine yer verdi.
Türkiye'nin dünyaya açılan yeni gururu Togg'u tüm bakanlar da makam otomobili olarak kullanmaya başladı.
Bakanlar, Türkiye'nin farklı illerine yaptıkları seyahatlerde Togg'u tercih ederken, yol üzerinde Togg'u gören vatandaşlar da otomobile yoğun ilgi gösteriyor.
BASIN MENSUPLARI TOGG İLE BULUŞTU
Fabrikayı ziyaret eden gazeteciler arasında Habertürk TV'den Mehmet Akif Ersoy, Halk TV'den İsmail Küçükkaya, Ekonomi Gazetesi'nden Hakan Gülbağ ve Adem Metan vardı. Ziyareti gerçekleştiren gazetecileri TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş ile işletmenin ortakları TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu karşıladı.
İSMAİL SAYMAZ, TOGG'U ELEŞTİRMİŞTİ
Daha önce CHP yandaşı isimler tarafından eleştiri oklarının hedefi olan TOGG, fondaş gazeteciler tarafından yerden yere vurulmuştu.
Bu isimler arasından CHP yandaşı İsmail Saymaz da vardı.
Saymaz, katıldığı bir canlı yayında "TOGG çok enteresan bir durum. Sanki bu toplum hiç araba görmemiş. Sanki bu toplum daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu. Aynasını tutan da var lastiğini kavrayan da... " ifadeleriyle toplumu hedef almıştı.
Geçtiğimiz gün gezdiği TOGG fabrikasından bir hayli etkilendiği her halinden belli olan Saymaz, bugünkü yazısında fabrikaya dair yorumlarını köşesine taşıdı.
Gemlik'te, zeytin ağaçlarıyla kaplı bir ovada kurulmuş TOGG fabrikası. Hoş, 'fabrika' ifadesi eksik kalır, 'kampüs' demek daha doğru diyerek yazısına başlayan Saymaz, CHP'ye yakınlığıyla bilinen fondaş gazeteci Can Ataklı'nın TOGG hazımsızlığına da gönderme yaptı.
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u defalarca hedef alan Ataklı, TOGG hakkında nefret kusan bir çok iftiraya imza atarak otomobilin fabrikada üretimi yapılmadığını, arabaların İtalya'dan gemilerle Gemlik'e getirildiğini iddia etmişti.
FONDAŞ FONDAŞIN TEZİNİ ÇÜRÜTTÜ
Sınıfındaki araçlar içerisindeki en iyilerden biri olan Togg'u küçümsemeye kalkan fondaş Ataklı'nın bu sözlerini yine kendisi gibi fondaş gazeteci İsmail Saymaz çürüttü.
ATAKLI YANILTILMIŞ OLABİLİR
Saymaz yazısında; Ataklı, yanıltılmış olabilir. Çünkü fabrikada üretim durmaksızın sürüyor. 880 mühendis ve 3500'ü aşkın işçi çalışıyor. Hatta yakın bir tarihte ikinci vardiyaya geçilmiş. Gövde, montaj ve boya ünitelerinde 250 robot kullanılıyor. Yirmi saatte bir, günde 130 adet TOGG üretiliyor.Bu rakamın 280'e çıkarılması planlanıyor. Fabrika Şubat 2024'e kadar 40 bin siparişi yetiştirmek için çalışıyor. 60 bin TL peşinat ödeyen 177 bin kişi sırada bekliyor. Biz içeri girerken, aylardır beklediği aracını alabilenler kapıdan çıkıyordu." dedi.
Gördükleri karşısında hayrete düşen Saymaz, kimi muhalif kesimlerin TOGG'u 'toplama bilgisayar' şeklinde gördüğünü yazarak bu konuya ilişkin şunları yazdı:
"Karakaş, aslolanın fikri mülkiyet hakkı olduğunu ifade ediyor. Bu bakımdan TOGG'un yerli ve milli bir marka olduğunu belirtiyor. Aracı oluşturan her 100 parçadan 76'sının Türkiye'de üretildiğini kaydediyor. Bu da maliyetin yüzde 51'ini oluşturuyor."
"BAŞKAN ERDOĞAN'IN ISRARI OLMASA TOGG YAŞAMAZDI"
TOGG karşısında hayranlığını kelimelere döken Saymaz, Türkiye otoyollarında 6 bin kadar TOGG dolaştığını ifade ederek, "Kuşkusuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarı olmasa TOGG'un doğup yaşaması mümkün olmazdı. Fakat artık TOGG'u siyasi rekabetin nesnesi olmaktan çıkarmalıyız. Nihayet milli servetten söz ediyoruz. Erdoğan bugün var, yarın yok. TOGG'u siyasallaştırmaktan kaçınmak ve toplumsallaştırmak gerekir." ifadelerini kullandı.
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