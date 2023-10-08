CHP’de alışılagelmiş görüntüler! İstanbul il kongresinde kavga! İmamoğlu’nun fırçaladığı Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren kürsüden indi

CHP İLÇE BAŞKANINI FIRÇALADI: REZİLLİK

Törendeki konuşmasının ardından fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçen İmamoğlu, burada katılımın azlığından şikayet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL BASIN, MASIN"

Avseren, İmamoğlu'na "Başkanım…" yanıtını verdiği sırada, kulağına basının olduğu uyarısında bulunulan İmamoğlu, "Hiç önemli değil basın, masın" diye konuştu.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu'nun kibirli tavrı sosyal medyada büyük tepki çekti.