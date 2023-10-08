CHP'de alışılagelmiş görüntüler! İstanbul il kongresinde kavga! İmamoğlu'nun fırçaladığı Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren kürsüden indi
CHP il ve ilçe kongrelerindeki olaylar bir türlü durulmuyor. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardından değişim sancısı içindeki CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Ekrem İmamoğlu’nun kameralar karşısında fırçaladığı Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’in konuşma yaptığı sırada kullandığı sözlerin ardından kavga çıktı. Avseren, "Değişim adı altında faturayı tek bir kişiye kesmeyi uygun bulmuyorum. Bugün Genel Başkanımıza sahip çıkma günüdür" diyerek kürsüden inmek zorunda kaldı. İşte o anlar...
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı'nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi 08.00 itibarıyla başladı.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışıyor.
Kongrede CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren konuşma yaptığı sırada, salondaki bazı katılımcılar yuhlayarak tepki gösterdi. Bunun üzerine salonda arbede çıktı.
KONGREDE KAVGA
Ekrem İmamoğlu'nun kreş açılışında azarladığı CHP Sultangazi İlçe Başkanı'nı azarlamıştı. O başkan kürsüde yaptığı konuşması sırasında çeşitli sloganlar atılarak sözü kesildi.
"YEREL YÖNETİMLERİ BURADA HEPİNİZİN ÖNÜNDE, ŞİKAYET EDİYORUM"
Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren kongrede konuşmasında "Ben CHP'nin bir ferdiyim. Bir örgüt emekçisiyim. Ben CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır aldım diye, mahallemde, ilçemde delegasyonlara müdahale eden yerel yönetimleri burada hepinizin önünde, şikayet ediyorum. Bundan kısa bir süre önce, ilçemde İBB'nin bir kreş açılışı söz konusu oldu, protokolden bana bir davetiye geldi. Özel kalemden aranmıştım. İlçemde bir kreş açılışı olacağı söylendi, kendilerine protokol esaslarını sorduğumda bana hiçbir şey söylenmedi, dendi ki özeleştiri yapacağım. 'Sadece gidin İBB Başkanımızı bekleyin' dendi. Eksik var mıdır, elbet vardır. Bu özeleştiriyi yapabilecek, eleştiri ve özeleştiri kavramlarını bünyesinde içselleştirmiş bir coğrafyanın Gazi Mahallesi'nin çocuğuyum ben" dedi.
Konuşması sık sık kesilen Avseren'e balkon tarafında toplanan bir grup slogan attı ve arbede çıktı.
"ÖFKELİ BİR TAVIR GELİŞTİRDİ"
"Ben orada evet belki eksiklikler yapmış olabilirim ama protokol esaslarını bildirmesi gerekenler bana bildirmediler" ifadelerini kullanan Avseren, " O gün orada Sayın Belediye Başkanıyla karşılıklı bir diyaloğa girdik. Karşılıklı diyalogda kendisi bana karşı çok öfkeli bir tavır geliştirdi. Ben, basın karşısında kendileri kadar deneyimli olmamama rağmen, 'Başkanım burada basın var polemiğe girmeyelimö dediğim halde devam edilidi. Bu şekilde devam edildi. Ben orada, günlerce AK Parti medyası ve troller üzerimizde tepindiler ve açık oturumlara malzeme oldu partimiz ve bizler. O gün bugündür, ilk defa huzurunuz bu konuyu burada açıp, anlatıp kapatacağım. Örgüt emekçilerine herkes saygı duysun. Şunu bilin değişim adı altında faturayı tek kişiye kesmeyi asla kabul etmiyorum. Bir problem varsa bu hepimizin sorunu" diye konuşurken kürsüden inmek zorunda kaldı.
İMAMOĞLU KAMERALAR ÖNÜNDE FIRÇALAMIŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 27 Eylül'de Sultangazi'de düzenlenen temel atma törenine katılmış, söz konusu törene katılımın azlığı nedeniyle CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'i kameralar önünde fırçalamıştı.
CHP İLÇE BAŞKANINI FIRÇALADI: REZİLLİK
Törendeki konuşmasının ardından fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçen İmamoğlu, burada katılımın azlığından şikayet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" ifadeleriyle tepki gösterdi.
"HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL BASIN, MASIN"
Avseren, İmamoğlu'na "Başkanım…" yanıtını verdiği sırada, kulağına basının olduğu uyarısında bulunulan İmamoğlu, "Hiç önemli değil basın, masın" diye konuştu.
TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu'nun kibirli tavrı sosyal medyada büyük tepki çekti.
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