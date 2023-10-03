Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı teröristlerin kimlikleri belli oldu: Özkan Şahin ve Hasan Oğuz
İçişleri Bakanlığı, Bakanlık önünde gerçekleşen terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden ikincisinin terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
SON DAKİKA | TBMM'nin 2.5 aylık aradan sonra yasama yılı açılışının yapılacağı 1 Ekim 2023 Pazar günü, Ankara'da kallşe bir terör eylemi devreye sokuldu.
Kayseri'nin Develi İlçesinde karayolunda seyrederken durdurdukları veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı şehit ettikten sonra aracını gasp eden iki terörist, Pazar sabahı 9:30 sıralarında İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü tarafındaki nizamiye girişi önüne geldi.
Araçtan inen teröristlerden biri uzun namlulu silahla ateş açarak nizamiyeye doğru ilerleyip üzerindeki bombaları infilak ettirirken, diğer teröristte bakanlık içine girmeye çalışırken nöbetçi polis memurları tarafından etkisiz hale getirildi.
TERÖRİSTLER PKK ÜYESİ
Hain saldırıyla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmada bakanlığın içine sızmaya çalışırken etkisiz hale getirilen teröristin kimliği tespit edildi.
Teröristin 10 yıl önce Mersin'den terör örgütüne katılan ve sözde Özel Kuvvet eğitimi aldığı belirtilen 27 yaşındaki Kaniver Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu, 2018 yılında hakkında arama kararı çıkartıldığı öğrenildi.
En sonra Suriye'nin Kuzeyindeki Rojava denilen bölgede bulunduklarına dair istihbari kayıtlar bulunan teröristin bağlantılarının tespit edilmesi amacıyla soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Nizamiye girişinde üzerindeki bombayı imha ettiren diğer teröristin ise parçalanması nedeniyle DNA çalışmalarıyla kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi.
PKK'LI KALLEŞLERİN GÜZERGAHI KAYSERİ-KIRŞEHİR-KIRIKKALE-ANKARA
Teröristlerle birlikte 9 kilo 700 gram RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, 3 el bombası, 1 roketatar, 1 Glock marka susturucu takılı tabanca, 1 Blow marka tabanca, 1 M-4 marka karabina uzun namlulu silah, 1 AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilirken, iki teröristin Kayseri'de veteriner teknisyeni öldürdükten sonra gasbettikleri araçla Kayseri-Kırşehir-Kırıkkale-Ankara güzergahını kullandığı ortaya çıktı.
TERÖRİSTLER KAMERALARA YAKALANDI
Teröristlerin gasp ettikleri 38 TP 962 plakalı hafif ticari araçla gece ve gündüz plaka tanıma sistemlerine yansıyan görüntülerine ulaşıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre, üzerlerinde askeri kamuflaj görünümünde mont bulunan teröristlerin, gasbettikleri araçla Ankara'ya gelirken kullandıkları güzergahların detaylı olarak incelendiği, kendilerine öncülük yapan aracın olup olmadığıyla ilgili de çalışma yapıldığı öğrenildi.
Ankara Emniyeti ve İstihbarat birimleri ayrıca örgüt üyelerinin bağlantılarını ve Türkiye'de kendilerine lojistik destek anlamında yardım sağlayan örgüt üyeleriyle ilgili de kapsamlı araştırma yaptığı öğrenildi.
PARAMOTORLA GEÇME İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
İki teröristin gasbettikleri araca bomba yüklemesini Adana'da yaptıkları öne sürülürken, Ankara'ya gelişlerinde Saimbeyli-Feke yolunu kullandıkları kamera görüntüleriyle tespit edildi.
Teröristlerin, en son bulunduğu bölgenin Suriye olması nedeniyle Türkiye'ye nasıl sızdıklarıyla ilgili de sınır hattında ayrı bir çalışma yapılıyor.
Teröristlerin Kayseri'ye ulaşıncaya kadar kırsalda paramotor kullandıkları ihtimali üzerinde durulduğu öğrenilirken, teröristlerin yanlarından roketatar, 10 kilodan fazla patlayıcı ve iki tüfek, iki tabanca, 3 el bombası bulunmasının da bu ihtimali güçlendirdiği kaydedildi. İstihbarat kaynakları, son dönemde PKK terör örgütü içerisinden güvenlik güçlerine teslim olan birçok teröristin ifadelerinde, PKK terör örgütü içerinde paramotor eğitiminin artırıldığı, birçok teröriste paramotor kullanımı konusunda eğitim verildiğini söylediği öğrenildi.
MERSİN'DEKİ SALDIRIYA BENZİYOR
Ankara'da düzenlenen hain saldırı Mersin Mezitli ilçesinde bulunan Tece Polisevine yönelik 26 Eylül 2022 akşamı gerçekleştirilen terör eylemiyle de birçok konuda benzerlik gösteriyor. Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan Tece Polisevine yönelik yapılan PKK'nın hain saldırısının örgütün Suriye alanından gelen teröristler tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştı.
Yapılan çalışmalarda, iki kadın teröristin 25 Eylül'de Suriye Munbiç bölgesinden hareket ettiği, daha sonra Afrin'e geldiği, 25 Eylül'ü 26 Eylül'e bağlayan gece sabaha karşı da Mersin Tarsus Çöplü Mahallesi'nde tarım arazilerinin bulunduğu alana paramotor ile geldikleri tespit belirlenmişti.
Arazide yapılan aramada bulunan paramotorun, İtalya menşeili, iki kişi ile birlikte malzeme de taşıyabilen ve 4 bin 500 metre yükselebilen hava aracı olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun yanında İçişleri Bakanlığı girişinde yapılan saldırıyla Mersin'deki yapılan saldırı da teröristlerin hareketleri ve yanlarındaki mühimmatlardan büyük benzerlik gösteriyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK KİMLİKLERİ AÇIKLADI
Saldırıyı üstlenen terör örgütü PKK saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimliklerini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim Pazar günü İçişleri Bakanlığı'na yönelik olarak 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimini gerçekleştiren teröristlerden ikincisinin de kimliğinin belirlendiği ifade edildi.
Daha önce yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucu teröristlerden birinin bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 'Kanivar Erdal' kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiğini aktaran açıklamada, saldırıda bulunan ikinci teröristin ise terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiği kaydedildi.
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