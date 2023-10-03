Ankara’daki saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı teröristlerin kimlikleri belli oldu: Özkan Şahin ve Hasan Oğuz

Sabah'ta yer alan habere göre, üzerlerinde askeri kamuflaj görünümünde mont bulunan teröristlerin, gasbettikleri araçla Ankara'ya gelirken kullandıkları güzergahların detaylı olarak incelendiği, kendilerine öncülük yapan aracın olup olmadığıyla ilgili de çalışma yapıldığı öğrenildi.

Ankara Emniyeti ve İstihbarat birimleri ayrıca örgüt üyelerinin bağlantılarını ve Türkiye'de kendilerine lojistik destek anlamında yardım sağlayan örgüt üyeleriyle ilgili de kapsamlı araştırma yaptığı öğrenildi.