Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde hedef Meclis miydi? Teröristler paramotorla mı geldi? A Haber'de flaş açıklamalar
Ankara'da terör eyleminin perde arkası ne? Teröristlerin hedefi TBMM miydi? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında Canan Barlas ile Gündem programında TBMM AK Parti Grup Başkanı Av. Abdullah Güler'e sordu. Şimşek, teröristlerin nasıl geldiklerine ilişkin flaş detaylar paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, 2 emniyet mensubunun hafif yaralandığını bildirdi.
Ankara'da terör eyleminin perde arkası ne? Teröristlerin hedefi TBMM miydi?
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında Canan Barlas ile Gündem programında TBMM AK Parti Grup Başkanı Av. Abdullah Güler'e sordu. Şimşek, teröristlerin nasıl geldiklerine ilişkin flaş detaylar paylaştı.
HEDEF MECLİS MİYDİ?
Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Av. Abdullah Güler'e "Canlı bomba eylemini yapan teröristler İçişleri Bakanlığı'ndan yaklaşık 300 metre mesafe gittiğinde Meclis'in Çankaya kapısına geliyor. Yani hemen hemen 250-300 metre sonra. Burada Meclis'e yönelik bir olağanüstü durum var mı? İstihbarat kaynaklarıyla görüştüm bütün gün. Acaba hedefi mi şaşırdılar, veya bir şey mi oldu? Çünkü devam ettikleri zaman dümdüz tam sizin Çankaya kapısı. Meclis'in de bugün açılışı vardı. Bununla ilgili size bir bilgi veya güvenlikle ilgili ekstra özel bir bilgi var mı?" sorusunu yöneltti.
A Haber canlı yayınında konuşan Güler, "Bende özel bir bilgi yok. Ancak şunu söyleyebilirim 1 Ekim Meclis'in açılıyor olması. Olayın farklı yerlerde meydana gelmiş olsa bile bugün Meclis'in açılmasıyla beraber ülke gündemini bir şekilde bu terör eylemiyle beraber gündeme geleceklerini ve aslında mevcut güvenlik birimlerimizin yani olayın meydana geldiği Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı hedef alınıyor olsa bile aslında diğer hedefinde bugün açılan Gazi Meclis'imizin aslında hedefe konulduğunu ve gündemde bu açılışla beraber bu terör eyleminin hedefleri arasında yer aldığını söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.
"MECLİS'İN DE HEDEFTE OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR"
Güler, "Ancak Emniyet birimlerimizin istihbarat birimlerimizin çok daha nitelikli detaylı çalışmalarında bunun asıl hedefinin ve hazırlıkların ne aşamada olacağı inşallah önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. Ancak bugün 1 Ekim Meclis'in açılıyor olması da doğrudan arka planda Meclis'in de hedefte olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.
"TERÖRİSTLERE EN GÜZEL SARI TORBA YAKIŞIYOR"
27. Dönem MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise "Son terörist öldürülene kadar mücadelenin yürütüleceğini bu açıdan devletimizin gücünün ne kadar yüksek olduğunu her daim teröristlerin ensesinde olacaklarını kahramanlarımızla birlikte buradan tekrar belirtmek isteriz. Biz hep şunu söylüyoruz. Teröristlere en güzel sarı torba yakışıyor. Son teröriste kadar sarı torbaya girdiğini göreceğiz." dedi.
"GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE HEDEF ALINDI"
Hukukçu Av. Begüm Ece Pazarcı da "Meclis'in açılma gününde özel olarak tercih edilmesi büyüyen bölgesinde güçlü bir hale gelmiş olan Türkiye Yüzyılı'nı yaşayan güçlü ve büyük Türkiye'nin hedef alındığını net bir şekilde gösteriyor." şeklinde konuştu.
"YÜZDE 90 PARAMOTORLA HAVADAN GELDİLER"
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Yeni bir bilgi geldi bir haber kaynağımdan. Şu anda yüzde 90 oranında paramotorla havadan geldiklerini değerlendiriyorlar. Son dönemde PKK'dan teslim olanlar güvenlik güçleri tarafından yakalanan teröristlerin hemen hemen çoğu paramotor eğitimi aldırıldığı özel olarak verildiği kayıtlara geçmiş. Muhtemelen bu kişilerin de paramotor eğitimli yani belli bazı sınırları sisli havalarda yüksek dağlarda bulutlu bir dönemde zaten ölmeyi kafaya koymuş bu teröristler o puslu havada sınırı geçtiğini değerlendiriliyorlar." ifadelerini kullandı.
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