Ankara’daki bombalı saldırı girişiminde hedef Meclis miydi? Teröristler paramotorla mı geldi? A Haber’de flaş açıklamalar

HEDEF MECLİS MİYDİ?

Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Av. Abdullah Güler'e "Canlı bomba eylemini yapan teröristler İçişleri Bakanlığı'ndan yaklaşık 300 metre mesafe gittiğinde Meclis'in Çankaya kapısına geliyor. Yani hemen hemen 250-300 metre sonra. Burada Meclis'e yönelik bir olağanüstü durum var mı? İstihbarat kaynaklarıyla görüştüm bütün gün. Acaba hedefi mi şaşırdılar, veya bir şey mi oldu? Çünkü devam ettikleri zaman dümdüz tam sizin Çankaya kapısı. Meclis'in de bugün açılışı vardı. Bununla ilgili size bir bilgi veya güvenlikle ilgili ekstra özel bir bilgi var mı?" sorusunu yöneltti.