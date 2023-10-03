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Haberler Galeri Ayşenur Arslan’ın Halk TV'deki terör örgütü PKK propagandasına sert tepki: Bundan sonra PKK eylemlerini o yönetsin!

Ayşenur Arslan’ın Halk TV'deki terör örgütü PKK propagandasına sert tepki: Bundan sonra PKK eylemlerini o yönetsin!

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen kalleş bombalı ve silahlı saldırıda iki polis memuru yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK'lı terörist alçak ise etkisiz hale getirilmişti. Türkiye'yi hedef alan bu gelişme sonrası HDPPKK ile ittifak yapan CHP'nin fonladığı Halk Tv'de tarihte görülmemiş hainliğe imza atıldı. Sözde sunucu Ayşenur Arslan, Halk TV'de açık açık utanmadan terör propagandası yaparak PKK'lı teröristlere güzellemede bulundu. Ayşenur Arslan'ın "O kadar manasız ki teröristin gelip hiçbir şey yapamadan ölmesi. Bana sorarsanız aykırı! Hiçbir şey yapamadan ölünmez" ifadeleri büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyadan Arslan'ı topa tutan duyarlı vatandaşlar, "Bundan sonra terör örgütü PKK eylemlerini Ayşenur Arslan yönetsin" dedi. İşte yaşanan son gelişmeler ve Arslan'a gelen o tepkiler…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.10.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 13:40
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Ayşenur Arslan’ın Halk TV’deki terör örgütü PKK propagandasına sert tepki: Bundan sonra PKK eylemlerini o yönetsin!

SON DAKİKA | Terör örgütü PKK, 1 Ekim 2023 Pazar günü Ankara'daki İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik kalleş bir terör saldırısı düzenledi.

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Ayşenur Arslan’ın Halk TV’deki terör örgütü PKK propagandasına sert tepki: Bundan sonra PKK eylemlerini o yönetsin!

2 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'na yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırıya, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde saldırının engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Ayşenur Arslan’ın Halk TV’deki terör örgütü PKK propagandasına sert tepki: Bundan sonra PKK eylemlerini o yönetsin!

1 PKK'LI KALLEŞİN İSMİ BELLİ OLDU

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

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Ayşenur Arslan’ın Halk TV’deki terör örgütü PKK propagandasına sert tepki: Bundan sonra PKK eylemlerini o yönetsin!

TÜRKİYE KARŞITI YAYIN YAPAN HALK TV YİNE PKK PROPAGANDASI

Diğer taraftan Halk TV ekranları yine bir skandala sahne oldu.

Terör sevici Arslan teröristin kendisini patlatamadığını uzaktan kumanda ile patlatılmış olabileceğini alçak sözlerle savundu.

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Ayşenur Arslan’ın Halk TV’deki terör örgütü PKK propagandasına sert tepki: Bundan sonra PKK eylemlerini o yönetsin!

"HİÇBİR ŞEY YAPAMADAN ÖLÜNMEZ"

Arslan, "Türkiye'de değil dünyada da böyledir belki o kendisini patlattı denilen kişi yani terörist. Uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki hiçbir şey yapamadan ölmesi... Bir PKK'lı teröristin öcünü alıyorlarmış yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez." dedi.