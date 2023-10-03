Ayşenur Arslan’ın Halk TV'deki terör örgütü PKK propagandasına sert tepki: Bundan sonra PKK eylemlerini o yönetsin!

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen kalleş bombalı ve silahlı saldırıda iki polis memuru yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK'lı terörist alçak ise etkisiz hale getirilmişti. Türkiye'yi hedef alan bu gelişme sonrası HDPPKK ile ittifak yapan CHP'nin fonladığı Halk Tv'de tarihte görülmemiş hainliğe imza atıldı. Sözde sunucu Ayşenur Arslan, Halk TV'de açık açık utanmadan terör propagandası yaparak PKK'lı teröristlere güzellemede bulundu. Ayşenur Arslan'ın "O kadar manasız ki teröristin gelip hiçbir şey yapamadan ölmesi. Bana sorarsanız aykırı! Hiçbir şey yapamadan ölünmez" ifadeleri büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyadan Arslan'ı topa tutan duyarlı vatandaşlar, "Bundan sonra terör örgütü PKK eylemlerini Ayşenur Arslan yönetsin" dedi. İşte yaşanan son gelişmeler ve Arslan'a gelen o tepkiler…