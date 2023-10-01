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Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısı girişimi! Hükümetten sert tepki...

İçişleri Bakanlığının Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Olaya dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, 2 emniyet mensubunun hafif yaralandığını bildirdi. İşte kalleş saldırı girişimi sonrası hükümetten gelen tepkiler...

Giriş Tarihi: 01.10.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023 12:27
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Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na terör saldırısı girişimi! Hükümetten sert tepki...

İçişleri Bakanlığının Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi.

İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.

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Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na terör saldırısı girişimi! Hükümetten sert tepki...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, 2 emniyet mensubunun hafif yaralandığını bildirdi.

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Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na terör saldırısı girişimi! Hükümetten sert tepki...

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili şunları kaydetti:

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na terör saldırısı girişimi! Hükümetten sert tepki...

Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir."

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Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na terör saldırısı girişimi! Hükümetten sert tepki...

DEVLET BAHÇELİ'DEN SERT TEPKİ:

"Bugün sabah Emniyet Genel Müdürlüğümüzü doğrudan hedef alan bombalı terör saldırısını lanetliyorum. Bu hain eylemin failleri olan iki teröristten birisinin kendisini patlattığı, diğerinin de etkisiz hale getirildiği anlaşılmıştır. TBMM'nin yeni yasama yılının açılış gününde teröristlerin alçak ve kanlı teşebbüsleri çok şükür berhava edilmiştir."