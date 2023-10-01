01 Ekim 2023, Pazar
Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısı girişimi! Hükümetten sert tepki...
İçişleri Bakanlığının Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Olaya dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, 2 emniyet mensubunun hafif yaralandığını bildirdi. İşte kalleş saldırı girişimi sonrası hükümetten gelen tepkiler...
Giriş Tarihi: 01.10.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023 12:27
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