Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na terör saldırısı girişimi! Hükümetten sert tepki...

DEVLET BAHÇELİ'DEN SERT TEPKİ:

"Bugün sabah Emniyet Genel Müdürlüğümüzü doğrudan hedef alan bombalı terör saldırısını lanetliyorum. Bu hain eylemin failleri olan iki teröristten birisinin kendisini patlattığı, diğerinin de etkisiz hale getirildiği anlaşılmıştır. TBMM'nin yeni yasama yılının açılış gününde teröristlerin alçak ve kanlı teşebbüsleri çok şükür berhava edilmiştir."