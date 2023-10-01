Ankara'da bombalı terör saldırısı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi! İçişleri Bakanlığı: 2 terörist PKK mensubu...
Ankara'da bu sabah bombalı eylem hazırlığında bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı önüne gelen şüpheli araçtan nizamiyedeki polislere ateş açıldı. Başlatılan operasyon neticesinde 1 terörist kendisini patlattı diğer hain ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya, 2 kahraman polisimizin de hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, engellenen terör saldırısı girişimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya; Başkan Erdoğan'ın konuyu anbean takip ettiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Görünürde lav silahı gibi bir şey var" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili, "Cumhurbaşkanı'mız anbean takip ediyor, bilgileri arz ettik, talimatlarını aldık." dedi.
Bakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, İçişleri Bakanlığı önünde gazetecilere açıklama yaptı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde alçak, hain terör saldırısı girişiminde bulunulduğunu belirten Yerlikaya, "Şükürler olsun kahraman polisimizin cevvaliyeti, kararlılığı, sezgisiyle onlar araçtan iner inmez onlara silahla mukavemette bulunmuş, bu esnada teröristlerden biri zaten canlı bomba düzeneği var, kendini patlatmış, diğeri kendini patlatmaya fırsat bulamadan başından vurulmuş, etkisiz hale getirilmiştir." bilgisini paylaştı.
Ankaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, saldırıya karşılık veren polisleri kutladı.
Bakan Yerlikaya, "Erkan'ımı, Alim Reis'imi ve buradaki arkadaşlarını, alınlarından öpüyorum. İbni Sina Hastanemizde birazdan onları ziyaret edeceğim. Başhekimimizle, rektörümüzle devamlı görüştüm. Gerek Erkan'ım gerek Alim Reis'imiz Allah'a şükürler olsun tedavileri devam ediyor ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." diye konuştu.
Ali Yerlikaya, diğer emniyet görevlileriyle de görüştüğünü, her birini tebrik ettiğini aktardı.
"DETAYLARA ULAŞALIM, ZAMAN İÇERİSİNDE PAYLAŞACAĞIZ"
Göreve geldikleri ilk günden bu yana başta hain terör örgütü olmak üzere terör örgütleriyle, zehir tacirleriyle, organize suç çeteleriyle amansız şekilde gece gündüz demeden kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürdüklerini belirten Yerlikaya, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hükümetimiz, 21 yıldan beri 'son terörist etkisiz hale getirilinceye dek, durmak yok, azimle, kararlılıkla devam edilecektir' duruşu... Çünkü biz artık Türkiye Yüzyılı'nın terörün en ufak bir olumsuz etkisinin olmadığı bir yüzyıl olması için gayret gösteriyoruz. Aziz milletimizin hayır dualarıyla hükümetimizin, devletimizin kararlılığıyla da başaracağımıza hiç kimsenin ama hiç kimsenin şüphesi olmasın. Arkadaşlarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Ankara İl Emniyet Müdürümüz, bütün dairelerimiz bu olayın olay yerinden başlangıç yerine varıncaya kadar tüm detaylarıyla inceleme başlattılar, çalışıyorlar. Adalet Bakanımız biliyorsunuz açıklama yaptı, konuyla ilgili adli soruşturma da başlatıldı. Detaylara ulaşalım, zaman içerisinde bunları aziz milletimizle sizler aracılığıyla paylaşacağız."
Hastanede tedavi sürecinde olan polislere acil şifa, emniyet teşkilatına ve emniyet personelinin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, "Pek çok telefon geldi. Sayın genel başkanlar aradı. Her biri geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanı'mız anbean takip ediyor, anından itibaren sürekli kendisine bilgi, zatıaline bilgiler arz ettik, talimatlarını aldık." dedi.
Aziz millete, kendilerine dua eden, yanlarında yer alan ve terörü lanetleyenlere minnettar olduklarını ifade eden Yerlikaya, "Göreceksiniz, devletimizin, hükümetimizin ve aziz milletimizin kararlılığıyla hem terör örgütlerinin hem suç çetelerinin, zehir tacirlerinin, hepsinin bizim gücümüz, dirayetimiz, kararlılığımız üstesinden gelecektir." diye konuştu.
YAYIN YASAĞINA UYANLARA TEŞEKKÜR
Bakan Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e de teşekkürlerini ileterek, şöyle devam etti:
"Bu saldırı girişimi olduğu andan itibaren yayın yasağı alındı. Sizler bu kurala uydunuz, teşekkür ediyorum. Ama sosyal medya hesaplarından -onun da kaynağını bulmakta azimliyiz, göreceksiniz bulacağız- acımızın olduğu bu noktada bu görüntüleri paylaşanlarla ilgili gerekli soruşturmayı da başlatmış bulunuyoruz. Sosyal medya hesaplarında bu görüntüyü paylaşanları uyarıyorum, lütfen bu görüntüleri silsinler ve bizim acımızı paylaşsınlar ve bizim birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin yanında olduklarını göstersinler."
İçişleri Bakanlığının Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
İŞTE ÇATIŞMA ANLARI
TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.
Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde bulunuyor.
İçişleri Bakanlığı'nın önünde yer alan ticari bir aracın camlarının patladığı görülürken olay yerinde çatışma çıktığı belirtiliyor.
"PATLAMA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ"
A Haber Muhabiri Murat Sekban, olay yerinden şu bilgileri aktardı:
"İçişleri Bakanlığı'nın tam da önünde gerçekleşti patlama. Olay yerinde çatışma çıktığı ve bir saldırı olduğuna dair iddialar var. Resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Çatışmanın çıktığı kesin.
"TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞ DURUMDA"
Ticari aracın camları tamamen kırılmış durumda. Olası yeni bir saldırıya karşı tüm güvenlik önlemi alınmış durumda... Ekipler çelik yeleklerini giyerek bölgede kuş uçurtmuyor."
İŞTE BAKAN YERLİKAYA'NIN O AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, 2 emniyet mensubunun hafif yaralandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili şunları kaydetti:
"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir."
ADALET BAKANI TUNÇ'TAN, ANKARA'DAKİ TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir." ifadesini kullandı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetlediğini belirtti.
Yaralı polislere acil şifalar dileyen Tunç, şunları kaydetti:
"Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir. Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YÖNELİK BOMBALI SALDIRIYA YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını, olayla ilgili haberlere erişim engeli ve yayın yasağı kararı verildiğini açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir." bilgisi verildi.
İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA, YARALANAN POLİS MEMURLARINI ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'a ziyarette bulundu.
Bakan Yerlikaya, yaralı polis memurları Demirel ve Karataş'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ndeki ziyareti sonrası açıklama yaptı.
Demirel, Karataş ve mesai arkadaşlarının saldırı girişimini akamete uğrattığını belirten Yerlikaya, "Kendilerine minnettarız. Erkan kardeşimiz hafif yaralı, onunla konuştuk. 'Geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de aziz milletimizin ve bütün mesai arkadaşlarının selamlarını, geçmiş olsun dileklerini' ilettik. Biraz geç gelmemizin sebebi Alim Reis kardeşimiz az önce yoğun bakıma geldi. Şuuru açık, kendisiyle orada hasbihal edildi, doktorlarımızın nezaretinde, güçlü, kuvvetli bir kardeşimiz." diye konuştu.
Alim Reis Demirel'in durumu hakkında ailesine güzel haberleri aktardıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Birazdan kıymetli eşi, annesi ve babası doktorlarımızın nezaretinde Alim Reis kardeşimize geçmiş olsun dileklerini iletecekler. Burada hem Ankara Üniversitemizin kıymetli Rektörü Necdet Ünüvar Hocamıza, İbni Sina Hastanemizin kıymetli başhekimi ve bu bölümde çalışan bütün hekimlerimize, bütün sağlık çalışanlarımıza İçişleri ailesi olarak teşekkür ediyorum. Gerçekten ilk andan itibaren muazzam gayret gösteriyorlar. Her birine teşekkür ediyoruz. Ailemiz metanetli, bütün milletimizden dua istiyorlar. Hem Alim Reis'imizi hem de Erkan'ımızı buradan sağlık, sıhhat, afiyete kavuştuğu ve ailesiyle beraber, el ele tutuşarak evlerine göndermek istiyoruz. Süreç içerisinde de gerek Rektör hocam, başhekimimiz öncelikle ailesine ve ekranları başında bizi izleyen aziz milletimize ve bütün mesai arkadaşlarına sağlığıyla ilgili gelişmeleri anbean sizlerle paylaşacaklar."
Bakan Yerlikaya'ya ziyaretinde, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar da eşlik etti.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER: LAV SİLAHI GİBİ BİR ŞEY...
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK'nın hain saldırısına yönelik, "Görünürde lav silahı gibi bir şey var" ifadelerini kullandı.
"ÖLDÜRDÜKLERİ VETERİNERİN ARACIYLA GELMİŞLER"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü, tüm detayların araştırıldığını bildirdi.
Tunç, Meclis'te 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonunda, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Saldırıyı lanetleyen Tunç, olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını ifade etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını dile getiren Tunç, başsavcı vekilinin koordinasyonunda yeteri kadar savcı görevlendirildiğini belirtti.
Bakan Tunç, "Emniyet güçlerimizle istihbarat teşkilatımızla birlikte olayın tüm boyutları araştırılıyor. Sonuçta arkasında kimler var, hangi örgüt var, tüm bunlarla ilgili resmi açıklama soruşturmanın neticesinde belli olacaktır. Hep beraber bekleyeceğiz." diye konuştu.
Türkiye'nin terörün her türlüsüyle mücadele ettiğini ifade eden Tunç, "Milletimizin huzurunu bozan, ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturan tüm örgütlerle oluşumlarla terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Bu tür olaylar kararlılığımıza zerre kadar sekte vurmayacaktır." dedi.
"TÜM DETAYLAR ARAŞTIRILIYOR"
Adalet Bakanı Tunç, kimlik tespiti ve eylemi gerçekleştiren örgüte ilişkin soru üzerine, "Geniş çaplı bir soruşturma var. Hareket ettikleri yerden itibaren bütün bunlar detaylarıyla araştırılıyor. Soruşturmanın neticesinde kamuoyu bilgilendirilecektir." açıklamasını yaptı.
"Kayseri'den yola çıktıkları, bir aracı gasbettikleri bilgileri var. Oradaki soruşturmaya ilişkin veri var mı?" sorusuna Tunç, "Kayseri Develi'de dün sabah saatlerinde işe giden bir veteriner hekim, akşama kadar haber alınamayınca; yakınları endişeleniyor ve jandarmaya haber veriyorlar. Sonrasında veteriner hekimin cesedine ulaşılıyor ve aracının gasbedildiği ortaya çıkıyor. Oradan itibaren de tüm detaylar araştırılıyor. Bu, soruşturmanın neticesinde ortaya çıkacak." yanıtını verdi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNDU
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında yer alan satır başları:
01.10.2023 tarihinde saat 09.26'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine araçla gelen (2) terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştur. Girişim, kahraman polislerimiz tarafından engellenmiştir.
Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, güvenlik güçlerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirilmiştir.
Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş; BTÖ (PKK) üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.
Olayda yaralanan iki kahraman polis memurumuzun tedavileri devam etmektedir.
Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmada:
Kayseri'nin Develi ilçesindeki özel bir işyerinde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapan Mikail BOZLAĞAN adlı vatandaşımız, bu teröristlerce katledilerek aracı gasp edilmiştir.
Saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde:
(9.700 gr.) RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde,
(3) adet el bombası
(1) adet roketatar
(1) adet Glock marka susturucu takılı tabanca
(1) adet Blow marka tabanca
(1) adet M-4 marka Karabina uzun namlulu silah,
(1) adet AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir.
Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir.
Teröristlerce katledilen Mikail Bozlağan'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz.
Terör girişimi eyleminde yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyoruz.
Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
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