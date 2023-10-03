TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ziyaret! Yeni anayasa açıklaması…
GÜNDEM ahaber.com.tr
Son dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’teki odasına MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ziyaret etti. Ziyaret ardından konuşan Kurtulmuş yeni anayasa çalışmalarına dair son durumu değerlendirdi.
SON DAKİKA | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi grup toplantısındaki konuşmaları sonrası makamında ziyaret etti.
"YÖNTEM SONUÇ ALDIRIR"
Görüşme ardından basına demeç veren Kurtulmuş, yeni anayasanın takvimine ilişkin, "Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonuç alabileceğimizi düşünüyorum." dedi.
MHP LİDERİ BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR
Öte yandan Kurtulmuş, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu ve "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret ederek yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledik. Nazik misafirperverlikleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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