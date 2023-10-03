TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ziyaret! Yeni anayasa açıklaması…

MHP LİDERİ BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Öte yandan Kurtulmuş, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu ve "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret ederek yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledik. Nazik misafirperverlikleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.