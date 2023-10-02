Ankara’daki kalleş saldırı sonrası HDP’den alçak tehdit! HDPKK Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar: Türk milleti bedel ödemeye devam edecek

"TÜRK MİLLETİ BEDEL ÖDEMEYE DEVAM EDECEK"

Terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sorunun çözümü için gerekirse baldıran zehri içebileceğini' ama şimdilerde yok saydığı Kürt meselesi çözümsüz bırakıldıkça Türkiye halkları bunun bedelini her geçen gün daha ağır ödemektedir" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN ÜZERİNDEN ANAYASA TEHDİDİ

Öte yandan HDP Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmadıkça ve teröristlere yapılan operasyonlar sürdükçe yeni bir anayasanın olmayacağını da dile getirdi. Uçar, "Tecrit kaldırılmadığı, çatışmalar devam ettiği ve yeni anayasa haklara ve özgürlüklere dair olmadığı sürece demokratik bir anayasa oluşturmanın gerçek olmayacağı aşikardır" ifadelerini kullandı.