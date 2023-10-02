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Ankara'daki kalleş saldırı sonrası HDP'den alçak tehdit! HDPKK Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar: Türk milleti bedel ödemeye devam edecek

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Giriş Tarihi: 02.10.2023 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023
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Ankara’daki kalleş saldırı sonrası HDP’den alçak tehdit! HDPKK Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar: Türk milleti bedel ödemeye devam edecek

TBMM'nin 28'inci dönem 2'nci yasama yılının açılışı nedeniyle düzenlenecek törenden saatler önce Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırıda teröristlerden birisi kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis memuru da yaralanmıştı. Yaşanan hain terör saldırısının ardından terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP, alçakça bir tehditte bulundu. HDPKK Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, açıklamasında,"Türkiye halkları bunun bedelini her geçen gün daha ağır ödemektedir” ifadelerini kullandı.

TBMM'nin 28'inci dönem 2'nci yasama yılının açılışı nedeniyle düzenlenecek törenden saatler önce Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu.

Olay, saat 09.30 sıralarında Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana geldi. Giriş kapısı önüne 38 TP 962 plakalı hafif ticari araç ile gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. Teröristlerden birisi kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis memuru da yaralandı. Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde veteriner Mikail Bozağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürdükleri öğrenildi.

HDPKK'DAN ALÇAK TEHDİT

Kalleş saldırı sonrası ise PKK'nın siyasi uzantısı HDP zaman ayarlı küstah bir tehditte bulundu. HDPKK Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar 'Türk milleti bedel ödemeye devam edecek' açıklaması yaptı.

"TÜRK MİLLETİ BEDEL ÖDEMEYE DEVAM EDECEK"

Terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sorunun çözümü için gerekirse baldıran zehri içebileceğini' ama şimdilerde yok saydığı Kürt meselesi çözümsüz bırakıldıkça Türkiye halkları bunun bedelini her geçen gün daha ağır ödemektedir" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN ÜZERİNDEN ANAYASA TEHDİDİ

Öte yandan HDP Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmadıkça ve teröristlere yapılan operasyonlar sürdükçe yeni bir anayasanın olmayacağını da dile getirdi. Uçar, "Tecrit kaldırılmadığı, çatışmalar devam ettiği ve yeni anayasa haklara ve özgürlüklere dair olmadığı sürece demokratik bir anayasa oluşturmanın gerçek olmayacağı aşikardır" ifadelerini kullandı.

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