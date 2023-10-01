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Ankara’da bombalı saldırı! İçişleri Bakanlığı önündeki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2023
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Ankara’da bombalı saldırı! İçişleri Bakanlığı önündeki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’da İçişleri Bakanlığı Kızılay binası önünde yaşanan patlamanın ardından silah sesleri geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, teröristlerden biri kendini patlattığını duyurdu. Diğer terörist ise emniyet güçlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Kızılay binası önünde saat 09.30 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından silah sesleri geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırı eyleminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 emniyet mensubunun hafif yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili şunları kaydetti:

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir."

İŞTE PATLAMA ANI

Öte yandan bombalı saldırı girişiminin görüntüleri ortaya çıktı.

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