Deprem Bilimci Prof. Dr. Üşümezsoy’dan Marmara depremiyle ilgili flaş iddia: İstanbul’da 7 ve üstü deprem olmayacak

"Dendi ki Marmara Denizi'nde 1912'de batı ucunda Saroz'da bir deprem olmuş ama o Marmara denizine girmemiş Gaziköy'de kalmış. Diğer tarafta ise 1999'da deprem oldu Körfez'de. O da Osmangazi Köprüsü'nden daha batıya doğru Marmara'ya girmedi. O yüzden Marmara boydan boya risk altında. Bu bir söylem. Ama malumat değil. Bilinç hiç değil. Bu söylemin getirdiği ikinci söylem ise, '1766'dan beri deprem olmamış bundan evvelde 1509'da olmuştu demek ki Marmara'da 250 yılda bir deprem oluyor. O halde Marmara boydan boya 250 yıldan beri stres altında.' '1766'dan beri Marmara'da İstanbul'da deprem olmamış' diyorlar ama 1894'te olan deprem 1766'dan daha büyük. Yani 250 yılda bir deprem oluyor söylemi bu 1894 depremi ile çürütülüyor. 1894'te Yalova Çınarcık kıyısında deprem olmuş ve bütün İstanbul'u etkilemiş."

"Saroz Körfezi'nde 1912 depremi Marmara'ya girmemiş yani fay Marmara'da kırılmamış' deniyordu. O yüzden 'Marmara'da kırılacak' deniliyordu oysa 1912 fayı Tekirdağlıları korkutan, Tekirdağ'da deprem yapacağı söylenen 60 kilometrelik fay 1912'de kırılmış. Bu fay bundan önce 1766'da kırılmıştı. Böylelikle Marmara'da 1766'dan beri deprem olmamış tezini iki tane büyük deprem çürütüyor. 1912'de Tekirdağ Silivri'deki fay kırılmış, 1894'te Yalova Çınarcık çukurunun güneyindeki fay kırılmış. Demek ki 'Marmara'da 1766'dan beri kırılmamış, Marmara boydan boya stres yüklü' tezi çöküyor. Niye, fay kırıldığı zaman stres boşalır, boşaldığı zaman da artık o fayda yeniden stres birikmesi gerekir. Demek ki 170 kilometrelik Marmara'nın 60 kilometrelik doğu kesimi 1894 depreminde kırılmış, 60 kilometrelik batı kesimi ise Tekirdağ Silivri çukurundaki 1912'de kırılmış. O halde 1766'dan beri kırılmamış denilen faylar, 1894'te ve 1912'de kırılmış."