ABD Ankara’daki terör saldırısını kınadı: NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız...

Ankara'da düzenlenen terör saldırısı girişimi ABD tarafından kınandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, "ABD, bugün Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen saldırıyı kınıyor. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörün her türünü reddediyor, NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız" dedi.