01 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Ankara’daki terör saldırısını kınadı: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız...

ABD Ankara’daki terör saldırısını kınadı: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.10.2023
ABONE OL
ABD Ankara’daki terör saldırısını kınadı: NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'daki terör saldırısı girişimini kınayarak, “NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız” dedi.

Ankara'da düzenlenen terör saldırısı girişimi ABD tarafından kınandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, "ABD, bugün Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen saldırıyı kınıyor. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörün her türünü reddediyor, NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız" dedi.



Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı girişiminde bulunmuş. Teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatmış, diğer terörist ise vurularak etkisiz hale getirilmişti. Saldırı girişiminde 2 polis yaralanmıştı.

İçişleri’ne saldırı girişimine tepkiler
Ankara terör saldırısı! İşte çatışma anı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA