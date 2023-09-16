Canan Kaftancıoğlu’ndan değişim çıkışı! Özgür Özel’e üstü kapalı mesaj yolladı

Özgür Özel'in 3 dönem kuralı çıkışını da değerlendiren Canan Kaftancıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Şimdi düşünün ben 4 dönem bilmem ne yaptım 5 dönem bilmem ne yaptım. 6 dönem, hani şimdi de hani siyasi yasaklıyım ama siyasi yasaklı olmasam bir başkanlık adayı olmayacaktım. 5 dönem, 6 dönem yapıp da çıkıp size "Arkadaşlar tüzüğe dönem sınırlaması getirmek lazım" deseydim… Komik ya arkadaşlar. Önce dediğiniz şeyi kendinizi uygulayacaksınız. Örgüt Allah aşkınıza kişileri bir yere taşımak için bir araç mıdır?